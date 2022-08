Car Show: clasificaciones de la jornada sabatina en el autódromo de San Jorge

Por Víctor Hugo Fux



Una intensa actividad se desarrolló a lo largo de la jornada sabatina en el autódromo "Parque de la Velocidad" del Club Atlético San Jorge, uno de los escenarios más tradicionales de la región y el que recibió en mayor cantidad de oportunidad al Car Show Santafesino en el historial de la categoría.

Como estaba previsto, se llevaron a cabo en el inicio las tandas de entrenamientos para las seis divisiones y en el cierre del programa las clasificaciones, que en algunos casos determinaron el ordenamiento de las series y en otros las formaciones de las grillas para las finales que se disputarán hoy.

En esta sexta fecha, la carrera especial, con la participación de pilotos invitados está reservada al Fiat 600 TS.

Los mejores tiempos en las clasificaciones fueron establecidos por Juan Pablo Marconi (Falcon) en TC 4000 SS; Maximiliano Fontana (Clio) en TS Clase 1; Luciano Gamulín (Uno) en Turismo Fiat Clase 1; Jonás Maurelli (Corsa) en Clase 2 1600; Gastón Daniele (titulares) y Germán Borgnino (invitados) en Fiat 600 TS y Tomás Fernández en Fórmula 3 Santafesina.

Los resultados oficiales de esas instancias son los que detallamos en el siguiente informe:



TC 4000 SS: 1° Juan Pablo Marconi (Falcon), en 1m29s291; 2° Nicolás González (Falcon) a 244 milésimas; 3° Fabio Canciani (Falcon) a 509; 4° Danilo D'Angelo (Falcon) a 627; 5° Mauro Perassi (Fairlane) a 939; 6° Franco Passarino (Chevy) a 1s415; 7° Mario Belich (Fairlane) a 1s960; 8° Brian Perino (Chevy) a 2s000; 9° Darío Necochea (Falcon) a 2s095; 10° Fernando Terré (Chevy) a 3s358... 14° Oscar Garmaz (Falcon) a 6s937.



TS Clase 1: 1° Maximiliano Fontana (Clio), en 1m31s936; 2° Daniel Lapalma (Gol) a 692 milésimas; 3° Adrián Castagnini (Clio) a 715; 4° Andrés Maugeri (Clio) a 750; 5° Andrés Cief (Clio) a 797; 6° Agustín Rivera (Kinetic) a 963; 7° Nahuel Della Santina (Clio) a 1s078; 8° Gastón Grippo (Clio) a 1s220; 9° Fernando Vallero (208) a 1s297 y 10° Diego Bailone (Clio) a 1s937.



Turismo Fiat Clase 1: 1° Luciano Gamulín (Uno), en 1m38s871; 2° Joaquín Iglesias (Uno) a 112 milésimas; 3° Fabricio Trotti (Uno) a 157; 4° Juan José Fun (Uno) a 201; 5° Gastón Giordano (Uno) a 408; 6° Valentín Balestrini (Uno) a 451; 7° Gastón Beltramino (Duna) a 461; 8° Mauro Ivaldi (Duna) a 541; 9° Daniel Mendoza (Uno) a 649; 10° José Paduán (Uno) a 650... 20° Guillermo Gentile (Uno) a 1s709... 23° Nicolás Posebón (Uno) a 1s811.



Clase 2 1600: 1° Jonás Maurelli (Corsa), en 1m34s044; 2° Matías Clapier (Way) a 322 milésimas; 3° Felipe Granata (Way) a 453; 4° Luciano González (Way) a 500; 5° Mauricio Márquez (Up) a 646; 6° Sebastián González (Corsa) a 646; 7° Nicolás Pontoni (Up) a 769; 8° Pablo Ortega (Way) a 786; 9° Walter López (Way) a 813 y 10° Claudio Saccone (Celta) a 986.



Fiat 600 TS (titulares): 1° Gastón Daniele - Federico Mansilla, en 1m41s049; 2° Agustín Ghiotti - Facundo Johnston a 26 milésimas; 3° Ezequiel Trulié - Germán Borgnino a 304; 4° Daniel Salas - Gabriel Schneider a 532; 5° Pablo Tedeschi - Gaspar Aimar a 1s214; 6° Pablo Scotto - Diego Navas a 2s599 y 7° Esteban Romero - Miguel Ciaurro a 3s676.



Fiat 600 TS (invitados): 1° Germán Borgnino - Ezequiel Trulié, en 1m40s538; 2° Federico Mansilla - Gastón Daniele a 255 milésimas; 3° Miguel Ciaurro - Esteban Romero a 921; 4° Facundo Johnston - Agustín Ghiotti a 949; 5° Gabriel Schneider - Daniel Salas a 3s150 y 6° Gaspar Aimar - Pablo Tedeschi a 3s736.



Fórmula 3 Santafesina: 1° Tomás Fernández, en 1m25s570; 2° Emiliano Ranz a 267; 3° Martín Navarro a 695; 4° Agustín Callieri a 2s873; 5° Nicolás Cejas a 6s163 y 6° Damián Sabbioni a 6s819.