La presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, analizó el juicio oral que enfrenta la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad y afirmó que "simboliza que la Justicia es una vergüenza" porque "el lawfare busca esmerilar a los dirigentes populares".

"Este juicio simboliza que la Justicia es una vergüenza. El alegato de (el fiscal Diego) Luciani, diciendo que no tiene aspiraciones políticas, me hizo acordar al juez (Sergio) Moro, que terminó siendo ministro de (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro", sostuvo la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).