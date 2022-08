El kirchnerismo marchó para defender a Cristina

En el marco del juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz, el juez Juan Ramos Padilla y el dirigente peronista porteño Jorge Rachid, encabezaron ayer al mediodía una marcha en defensa de la ex mandataria y en reclamo de "una Justicia independiente".

Durante una manifestación en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, a la que los organizadores llamaron el "cristinazo", miles de personas afines al oficialismo se sumaron al reclamo de "terminar con el lawfare" y construir "una Justicia que sea imparcial imparcial".

"A diferencia de los adversarios políticos, los que asistieron a esta convocatoria no están movilizados por el odio sino por un profundo amor a Cristina", precisó Rachid en declaraciones a Noticias Argentinas y anticipó que se trató de "la primera de un proceso de plazas movilizadora que se realizarán cada 15 días".

En esa línea, el dirigente peronista precisó: "Mucha gente también se movilizó por la impotencia que produce saber que están deteriorando la democracia que tanto nos costó conseguir y que esta Corte Suprema está dispuesta a ser la cabeza golpista de un proceso institucional".

"Dentro de 15 días se va a repetir en Parque Chacabuco, el próximo 27 de agosto a las 12. Nuestra consigna es las plazas de las doce para cortar a la Corte", puntualizó Rachid, quien consideró que la convocatoria de este sábado "tuvo una muy buena repercusión".

En ese punto, afirmó que "había miles de personas" que se acercaron hasta el Parque Centenario y detalló: "Según dijo la Policía de la Ciudad, se calculan cerca de 7 mil personas. Es una experiencia interesante porque nosotros convocamos desprovistos de cualquier situación de especulación y alejados del calendario electoral".

"La verdad es que la multitud que se juntó nos llenó de emoción y dejó de manifiesto la necesidad que hay en el pueblo argentino de expresarse, porque pareciera que existe una mordaza comunicacional donde no se explica nada de lo que se está haciendo en medio de la devastación que hubo en 4 años de macrismo y destrucción de soberanía", apuntó en diálogo con NA.

En una crítica directa hacia el máximo tribunal de justicia, Rachid disparó: "Cuando sale una resolución que afecta intereses que le son propios, la Corte se aboca inmediatamente y lo resuelve en 48 horas, porque es corrupta y criminal".

En un discurso sumamente duro, Ramos Padilla expresó que "en la Argentina la democracia está herida por esta Justicia" y criticó al sector judicial que "vienen atacando" a la vicepresidenta.

"Gracias Cristina", "Fuera jueces corruptos", "No fue magia" y "Todos con Cristina" fueron alguno de los carteles que se vieron durante la movilización, la cual concluyó con el clásico cántico contra la oposición: "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar". (NA)