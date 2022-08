La provincia de Santa Fe, camino a batir un récord histórico en exportaciones

La producción santafesina sigue acentuando su alza en la actividad industrial. Tal como señala el último informe elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), “la producción industrial santafesina marcó en junio una suba del 5,3% respecto a igual mes de 2021, índice que alcanza el nivel más alto de la serie histórica de ese mes”, destacándose allí además que “la actividad fabril se ubicó un 18% por encima del registro del año 2018 y fue un 6,6% superior a junio de 2017”.

Dicho informe, publicado por La Opinión en la edición de este sábado, pone en relieve también el desempeño de la industria provincial en los mercados internacionales. Es que las manufacturas de origen santafesino “alcanzaron en los cinco meses de 2022 a 6.831 millones de dólares, representando el 86% del total provincial”. De esta manera, según señala la Fisfe, “las previsiones de las exportaciones de manufacturas para 2022 superan los valores máximos históricos”.

Sobre estos guarismos, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología santafesino, Daniel Costamagna, manifestó que “en el 2022, nuestra provincia está camino a concretar el mayor número de exportaciones de su historia. Esto no es casual, y está fuertemente arraigado al trabajo y al esfuerzo de los santafesinos”.

“Los informes que vemos mes a mes nos marcan una realidad que palpamos a diario cuando tomamos contacto con el sector productivo en distintos puntos del territorio. Lo que nuestro gobernador Omar Perotti afirma es una realidad: Santa Fe es el motor productivo del país y su crecimiento es evidente”, agregó el funcionario, quien explicó algunos desafíos que enfrenta la política nacional para poder continuar en esta senda de crecimiento: “Estamos trabajando junto a todas las entidades de la producción y junto al Gobierno Nacional para poder consolidar un contexto macroeconómico que permita que estas cifras continúen marcando el camino de las economías santafesina y argentina. Los trabajadores y empresarios necesitan reglas claras que permitan planificar la producción a mediano plazo y poder adoptar una política salarial que no esté en constante lucha contra la inflación”, sostuvo Costamagna.



EL INFORME

El informe de actividad industrial de la Fisfe afirmó que en los últimos 22 meses el 70% de las actividades manufactureras lograron mejores resultados interanuales, favoreciendo el proceso de recuperación productiva. “En junio de 2022 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: vehículos automotores (+40,4%), prendas de vestir (+29,0%), maquinaria de uso general (+19,7%), maquinaria agropecuaria (+19,6%), industria siderúrgica (+14,2%), carne vacuna (+10,0%), papel y productos derivados (+8,5%), manufacturas de plástico (+7,9%), muebles y colchones (+7,6%), carrocerías/remolques (+7,2%), otra maquinaria de uso especial (+6,5%), fiambres y embutidos (+6,4%), edición e impresión (+6,0%), autopartes (+6,0%), molienda de cereales (+3,4%), productos metálicos para uso estructural (+1,3%), productos lácteos (-3,6%), molienda de oleaginosas (-5,6%), y productos de metal y servicios de trabajo metales (-9,5%)”.

En relación al crecimiento industrial, el ministro Costamagna aseguró que “son cifras que nos marcan que no estamos equivocados cuando tomamos la decisión de ponernos a trabajar codo a codo con el sector productivo, para poner todos los instrumentos públicos a disposición de los productores, las industrias y los comercios. Estamos convencidos de que una parte importante de la solución a los problemas del país se encuentra en el desarrollo productivo del territorio y en la generación de trabajo digno. Por este motivo llevamos adelante una ambiciosa tarea en la promoción de oficios, ya que nuestras industrias están en condiciones de crecer y requieren personal capacitado”.

Precisamente, en términos de empleo, explica el informe que “en Santa Fe en abril de 2022 los 136 mil puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado correspondiente a la industria manufacturera presentaron un incremento de 4,2% en relación al mismo mes del año anterior, equivalente a 5,4 mil nuevos puestos. El nivel de empleo industrial crece en los últimos 20 meses (desde julio de 2020) transitando desde entonces una marcada fase de recuperación que permite actualmente alcanzar los mayores registros de la serie histórica”.

En ese sentido, Costamagna resaltó las políticas llevadas adelante por el gobierno provincial para generar un contexto favorable en el que las empresas puedan aumentar la producción, generar valor, aumentar las exportaciones y más y mejor empleo. “Firmamos un convenio con el Banco Nación para dar financiamiento a todo el arco productivo santafesino. De los 26.500 millones de pesos disponibles, el sector privado ya utilizó el 80% de esa masa y mayormente en inversión. Actualmente en nuestra provincia hay más de 700 empresas exportando. Uno de cada cuatro dólares que vende Argentina al mundo sale de esta provincia”, recordó el funcionario.

Y agregó: “El 65% del maíz que se produce se exporta como tal y frente a ello, el objetivo principal de la gestión del gobernador es que esos granos sean transformados y que aumente la exportación de alimentos y de todo aquello que genere valor agregado que redunden en trabajo y arraigo en nuestros pueblos. Los números que muestra la industria santafesina no son casualidad; en esta provincia hay un Estado que se esfuerza por el crecimiento de sus empresas”, finalizó Costamagna.