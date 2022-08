Santa Fe Capacita: nueva línea para mujeres y diversidades en Economía del Conocimiento

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Igualdad, Género y Diversidad y de Producción, Ciencia y Tecnología; lanzó una nueva línea del programa Santa Fe Capacita, centrada en la economía del conocimiento con perspectiva de género.

Santa Fe Capacita es un programa que viene llevando adelante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia. A través de esta nueva línea se pretende brindar herramientas que permitan mejorar la situación de empleabilidad de sus destinatarios y destinatarias, en este caso mujeres y diversidades de entre 16 y 45 años. El objetivo es mejorar su inserción al mercado laboral y fomentar la adquisición de mayores niveles de autonomía económica, reduciendo la brecha digital, aumentando los conocimientos técnicos, habilidades y actitudes del talento local.

La presentación tuvo lugar en el Salón Auditorio del Centro Científico Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” y tuvo como protagonistas a empresarios y empresarias del sector, estudiantes de escuelas técnicas y referentes del Parque Industrial de Sauce Viejo, el Polo Tecnológico de Rosario y su Comisión de Género, y la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y otras actividades de la provincia de Santa Fe (FECECO). Además, asistieron representantes del Consejo de la Economía del Conocimiento y Universidades Tecnológicas de Rosario, Reconquista y Santa Fe y sus secretarias de género.

“Buscamos convocar a las mujeres y disidencias a nueve cursos de formación que las preparen para la economía del conocimiento. Este programa es una respuesta integral, a través de una triangulación entre tres jurisdicciones, a esas brechas de acceso que existen en el sector de la economía del conocimiento, de la industria del software, y también una respuesta a la demanda del sector privado de capacitar personas que se incorporen a la industria. Siempre haciéndolo con perspectiva de género, como hace este gobierno desde la creación de este Ministerio”, sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.

“Escuchamos en nuestro contacto diario con empleadores como desde el sector privado se relatan las dificultades para conseguir personal con determinadas habilidades o saberes incorporados. El sector público por sí solo no puede resolver todas estas demandas en el eje de la capacitación. De allí que esta línea sea una de las respuestas que queremos dar de la mano al sector científico-tecnológico, de las universidades, de quienes aportan a la generación de empleo desde un lugar donde hay todo para expandirse, para desarrollarse. Y al hacerlo con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, pretendemos atender a los sectores que los indicadores señalan con más dificultades para ingresar al mercado laboral, como son las mujeres y las diversidades. En conjunto estamos haciendo una contribución importante a las comunidades en las cuales vivimos y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan apostando por Santa Fe y por Argentina”, manifestó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

“Lo importante y lo clave en cualquier ámbito empresarial es la formación de los recursos humanos. Hoy el mayor nivel de desempleo lo tenemos en menores de 30 de años y fundamentalmente concentrado en las mujeres. Dos de cada tres personas desempleadas son mujeres. Con lo cual, que podamos implementar programas de formación vinculados a la economía del conocimiento para su inserción laboral es central y es clave”, agregó el diputado nacional Roberto Mirabella, que también acompañó la presentación de la nueva línea de Santa Fe Capacita.

“Sabemos que es importantísimo incorporar cada vez más mujeres y diversidades a la industria. Hoy no podemos ser competitivos en el desarrollo tecnológico si no encontramos ese paradigma de la transversalidad en la perspectiva de género. Sabemos que las tecnologías necesitan ser programadas con esa clave y es fundamental acortar la brecha y este programa es un primer paso en la hoja de ruta para hacerlo”, agregó la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima.

Participaron de la presentación, además, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Victoria Mántaras y la directora de Capacitación y Formación, Valeria March, que moderaron una charla con mujeres estudiantes de escuelas técnicas; Juan José Bertamoni de Potrero Digital y Florencia Gudelj de la comisión de Género del Polo Tecnológico Rosario; y el secretario de Comercio, Juan Marcos Aviano; el subsecretario de Empleo e Inclusión Laboral Eduardo Massot; el subsecretario de Trabajo, Antonio Milici; la directora provincial del Programa Santa Fe Más, Mariana Recalde; el director provincial de Desarrollo Territorial, Camilo Scaglia; Viviana Quaranta y Marcelo Furgoni, representantes de la Dirección Provincial de Educación Técnica; y Mario Gigena en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación; representantes de la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario y del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial de la ciudad de Rafaela. También acompañaron representantes de las instituciones capacitadoras del nuevo programa: Potrero Digital; Contratá Trans; la Cooperativa REDJAR y la Cooperativa de Profesores de Informática, COPRINF.



ACERCA DE LA NUEVA

LÍNEA DEL PROGRAMA

Los cursos de formación (abiertos y gratuitos) estarán orientados a mujeres y personas de la diversidad sexual de entre los 16 y 45 años de edad. Serán capacitaciones en Comercio Electrónico, Desarrollo Full Stack, Programación, Alfabetización Digital, Redes Sociales con Illustrator y Photoshop, Marketing Digital y diseño.

La modalidad de cada curso será híbrida o virtual según cada caso. A los fines de facilitar el acceso, en una articulación conjunta se pondrán a disposición Puntos Digitales para la Igualdad en distintos espacios con computadoras con conexión a internet para quienes no posean o para cursar las clases presenciales.

Las capacitaciones estarán a cargo de las instituciones asociadas Potrero Digital, Redjar, Contratá Trans, COPRINF (Cooperativa Profesionales de Informática Santa Fe). Las preinscripción estará abierta desde el miércoles 17 de agosto en https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/244914.



SOBRE LA ECONOMÍA

DEL CONOCIMIENTO

La economía del conocimiento es el conjunto de actividades económicas que requieren de recursos humanos que generan valor y ofrecen a la sociedad nuevos productos y servicios para ser aprovechados por todas las ramas de la producción. En Argentina concentra el 12% de las empresas y el 13% del empleo registrado privado; constituyendo el cuarto complejo exportador del país. En la provincia de Santa Fe se encuentra en plena expansión, contempla alrededor de 2.700 empresas que emplean a más de 48.000 personas.