CRAR consiguió la victoria pero le faltó un try para ser campeón

En una tarde apasionante con la definición del torneo de Segunda División del TRL, el Círculo Rafaelino de Rugby se impuso por 24 a 23 como local ante Logaritmo de Rosario. En el otro partido de la tercera y última fecha del Final Four, jugado en Venado Tuerto, Los Caranchos de Rosario venció al local Jockey por 18 a 17, y como ambos partidos fueron triunfos sin bonus ofensivo, el título fue para el elenco rosarino que acumuló 11 puntos contra 10 del elenco Verde.

De todos modos, no hay que reprocharle nada a CRAR que cumplió con gran parte de su trabajo. Tenía que ganar y lo hizo, y solamente le faltó un try para poder acceder al bonus que le hubiera dado el campeonato.

Ante un gran marco de público, la fiesta estuvo fuera de la cancha durante toda la tarde. Dentro del campo, en el primer tiempo el 15 anfitrión no pudo desarrollar su mejor juego, tuvo imprecisiones y algunas desconcentraciones en el aspecto ofensivo que le impidieron llegar al try. Logaritmo, sin ser mejor, se fue al descanso ganando por 6 a 3.

En el segundo tiempo, después que la visita convirtiera otro penal para adelantarse 9 a 3, llegó lo mejor de CRAR. A partir de una presión alta de Esteban Appo, se generó la jugada del try inicial apoyado por Facundo Aimo.

A los pocos minutos llegó el premio para Matías Rocchi, que llegó con lo justo a este partido desde lo físico por una lesión que arrastra en un hombro, para tener el segundo try de la tarde. Y luego fue el capitán Nicolás Imvinkelried el que llegó a apoyar bajo de los palos. En todos los casos con la certificación de Pablo Villar con las conversiones, parecía que con más de 15 minutos por jugar el Verde tenía casi todo servido para llegar al bonus.

Pero no pudo ser, se frustraron un par de oportunidades y en el final la visita se acercó para decorar el resultado. Las noticias que llegaron desde Venado Tuerto generaron un cierre con algo de desazón, pero lo cierto es que CRAR con este subcampeonato demostró una vez más su potencial y sabe que ahora vendrá lo más importante: en la Reclasificación estarán en juego los ascensos.

La formación inicial rafaelina fue con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Ignacio Sapino y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Juan N. Imvinkelried (c), José Francone, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Ingresaron: 10′ Santiago Albrecht por Francone; 47′ Jonatan Viotti por Zbrun; 52′ Carlos Laorden por Rocchi; 55′ Mateo Villar por Brown; 60′ Gian Allasino por Karlen; 65′ Nicolás Gutiérrez por Sapino.

Puntos de CRAR: primer tiempo, 6′ penal de P. Villar.

Segundo tiempo: 7′ try de Aimo conv. por P. Villar; 12′ try de Rocchi conv. por P. Villar; 22′ try de J. N.Imvinkelried conv. por P. Villar.

Posiciones finales: Los Caranchos 11 puntos; CRAR 10; Jockey 6 y Logaritmo 5.



EN LA ELITE

Ayer se jugaron las semifinales en Paraná del principal estamento del TRL. Estudiantes, el anfitrión, le ganó a Santa Fe Rugby por 23 a 21 y definirá el título el sábado venidero frente a GER, que le ganó a Duendes en duelo de rosarinos por 20 a 15.