Los rafaelinos disfrutaron de una jornada con múltiples propuestas atractivas

Ayer, primer día de este fin de semana largo, la ciudad se revolucionó. La gente salió a disfrutar de una tarde al aire libre y aprovechó el clima cálido que luego de días de frío intenso, dio tregua.

Las cuadras del centro estuvieron colmadas de familias y de niños gracias a las múltiples propuestas que se llevaron a cabo; una de ellas fue la segunda edición de la Kermés de Paseo del Centro. Los banderines de color azul, amarillo y rojo tan distintivos enmarcaban la escena y decoraban el bulevar Santa Fe. Las calles cortadas permitieron, además, que todos pudieran circular como si fuera una peatonal.

En el mes de las infancias, había juegos para los más chicos como el Pesca Magic, A la lata, el tiro al blanco, el Uno a la vez, carrera de obstáculos, y el fulbito. También puestos de comida y DJs que se encargaban de musicalizar la tarde. Los más beneficiados, en este caso, fueron los comercios y los restaurantes que recibieron una gran cantidad de clientes. Tal como mencionaron en la primera edición realizada este año, Romina Denardi y Carolina Pérez, del área de comunicación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, "la idea es disfrutar, ya que por un largo tiempo no lo pudimos hacer de la misma manera de siempre por la pandemia, ya que había que quedarnos en casa".

En esta agradable jornada, quienes salieron a pasear contaban con la posibilidad de acercarse a uno de los eventos más recurrentes de la ciudad: Plaza Feria. En su espacio habitual, esta feria tiene numerosos stands en donde los expositores muestran su talento y su oferta. En esta ocasión, se presentaron los siguientes rubros y técnicas: reciclados, sublimados, reutilizados en madera, maseteros, accesorios de iluminación- lámparas y otros-, cuadros, bijou, marroquinería, crochet, cuchillos, jarras y vasos, cerámica, macramé, plantas, juguetes y accesorios artesanales, herrería, blanquería, sahumerios, esculturas en hierro, origami, tejidos, velas y fanales, telar, indumentaria de mascotas, mandalas, jabones y cremas, mates, entre otros.

Esta propuesta organizada por la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de cultura, continuará hoy con el repertorio infantil de la Banda Municipal de Música, del show de Chiquitín y varios castillos inflables.

Sin dudas, ayer los niños fueron los protagonistas. Además de la comunidad rafaelina que siempre acompaña estos eventos culturales haciéndose presente, también la ciudad contó con turistas que llegaron por el Torneo de Fútbol Infantil "El Celestito" organizado por el Club Atlético de Rafaela. Estas iniciativas permiten que quienes visitan la ciudad se lleven un lindo recuerdo.

En las calles se pudo ver a miles de clubes, niños con sus camisetas de diferentes colores y categorías, padres acompañándolos entusiasmados con el mate y el termo debajo del brazo. No faltaron los globos amarillos, pochoclos y castillos inflables con los que los niños se divertían y jugaban.

Hoy, domingo 14, se sumará también una nueva edición de "Modo invierno", organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad junto al Área de Vecinales, en el marco del programa Rafaela en Acción.

El evento será a partir de las 15:30, en la Plaza Colón ubicada en la intersección de las calles Edison y Güemes, lugar donde se emplazan las casillas y colectivos del dispositivo móvil.

Los artistas locales que se presentarán son Los Bohemios y La Classi-K. De esta forma, el Estado local busca promover el disfrute de los espacios públicos y potenciar la movida cultural de la ciudad durante el invierno.

Sin dudas, este fin de semana largo que aún no termina estuvo colmado de una oferta cultural que propicia el encuentro. En diálogo con Gabriela, quien estaba con su familia paseando por las calles del centro, comentó para este medio: "Estoy contenta de que estas cosas se hagan en la ciudad, porque así los chicos se despegan un poco de los celulares y las pantallas para disfrutar de un lindo momento compartido".