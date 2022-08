Peñarol ante Quilmes, dos que necesitan recuperarse

El partido que disputarán Peñarol y Argentino Quilmes, desde las 16 horas, sobresale en la programación de los tres encuentros que se jugarán este domingo completando la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El arbitraje en la cancha de barrio Villa Rosas será de Ariel Gorlino, acotando que las reservas comenzarán a las 14.30.

Con las características particulares que genera todo clásico barrial, no se pueden realizar pronósticos. Aunque ambos equipos vienen de tropiezos, Peñarol sorpresivamente en Vila y Quilmes -dos consecutivos- ante Sportivo y Ben Hur.

Los otros dos cotejos de la jornada se disputarán desde las 15.30 (14 en Reserva), en San Vicente con el local Bochófilo Bochazo recibiendo a Talleres de María Juana (Darío Suárez el árbitro), y en Ramona el Deportivo haciendo lo propio con Brown (arbitraje de Angelo Trucco).

Ante la gran cantidad de equipos jugando en Copa Santa Fe, la mayor parte de los encuentros ya se disputó entre semana. En tal sentido se registraron estos resultados en los adelantos: Atlético Rafaela 0 - Florida de Clucellas 1; Ben Hur 0 - 9 de Julio 0; Libertad 0 - Argentino de Vila 3; Ferrocarril del Estado 1 - Unión de Sunchales 1; Atlético María Juana 3 - Deportivo Aldao 0 y Sportivo Norte 3 - Deportivo Tacural 4.

Dentro de estos marcadores, cabe resaltar la gran noche que tuvo el viernes el delantero de Tacural, Matías Tejeda, convirtiendo los cuatro goles de su equipo para una resonante victoria en Barranquitas, donde al Negro no le alcanzaron los dos tantos de Hernán Jara y el restante de Cristian Arias.

Posiciones: Ben Hur 17 puntos; 9 de Julio 14; Ferro, Tacural y Ramona 12; Libertad y Atlético 11; Sportivo Norte, Peñarol y Brown 10; Quilmes, Unión y Aldao 8; Argentino de Vila 7; Atlético María Juana 6; Bochazo y Florida 5; Talleres 1.



EN PRIMERA B

La octava fecha del torneo Clausura tuvo inicio con la victoria en el adelanto de Moreno de Lehmann sobre Independiente de Ataliva por 1 a 0, en la Zona Norte, con gol de Sosa.

El resto de la fecha se disputará de esta manera, este domingo desde las 15.30 en primera (14 Reserva): Independiente de San Cristóbal vs. Dep. Bella Italia (Ayrton Isasa); Argentino de Humberto vs. San Isidro de Egusquiza (Rodrigo Pérez); Belgrano San Antonio vs. Sp. Roca (Leandro Aragno). Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.

Zona Sur: La Hidráulica vs. San Martín de Angélica (Silvio Ruiz); Atlético Esmeralda vs. Sp Libertad de Estación Clucellas (Franco Ceballos); Zenón Pereyra FC vs. Defensores de Frontera (Guillermo Tartaglia); Juventud de Villa San José vs. Sp. Santa Clara (Sergio Romero) y Dep. Josefina vs. Dep. Susana (Mauro Cardozo).

Principales posiciones: Zona Norte, Sp. Roca 14 puntos, Argentino de Humberto y Moreno 12.

Zona Sur: La Hidráulica 19 puntos; Esmeralda 18; Sp. Santa Clara 13.