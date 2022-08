"Teoría, política y militancia": un libro para los desafíos políticos actuales

El libro de Sebastián Artola se divide en cuatro capítulos: “Toda teoría es política”, “Notas sobre los gobiernos populares en América Latina (1999-2015), “Los cuatros kirchnerismos: un balance necesario”, “Militancia(s): hacia una nueva definición. Notas para una teoría”. Este es el trabajo que vendrá a presentar (también estará a la venta) este sábado a partir de las 19, en Tiza y Karbón Espacio Cultural (Bv. Lehmann 683).

Su autor es Doctor en Ciencia Política y profesor titular de la cátedra “Proyectos Políticos Argentinos y Latinoamericanos” de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es referente de Inquilinos Agrupados Rosario, espacio de lucha por el derecho a la vivienda y al alquiler justo. Por este motivo, luego de la presentación formal del libro, conversará con rafaelinos y rafaelinas preocupados también por el tema Alquileres.

SOBRE EL LIBRO

Como cuenta el propio Artola en las primeras páginas de la publicación, “de alguna manera, lo pensé como un balance de los debates, lecturas y tiempos vividos, a modo de aporte para un aprendizaje y una sabiduría común que nos permita pensar y avanzar hacia un nuevo tiempo político popular”.

El autor plantea que la pandemia hizo visible la desigualdad estructural de nuestras sociedades, poniendo en crisis y evidencia los límites en la manera de pensar y actuar sobre la realidad. “Hay una manera de pensar la realidad y actuar que no va más”, afirma el investigador. Frente a los cual propone dos desafíos: “Por un lado urge un nuevo paradigma político fundado en una ética de la igualdad, como acto, principio y punto de partida, y no como un fin o promesa que nunca termina de llegar”.

Y agrega, es necesaria “una audacia política nueva, diferente a la de los años setenta, pero también a la de quince años atrás. Un paradigma que implique una práctica más sustantiva, presencial y sensible, como formas imprescindibles de la política frente al vaciamiento, formalización y colonización de la política por el mercado, los grandes medios de comunicación y el esteticismo de las redes sociales”.

Para lo cual plantea que el desafío pasa por una “nueva audacia política”, una “renovada imaginación emancipadora” y “una práctica militante fundada en el afecto, la sensibilidad y la convicción, como formas imprescindibles de la política, que permitan un nuevo encuentro entre política y pueblo, y hagan posible un humanismo del siglo XXI”.

ENCUENTRO INFORMAL POR LA LEY DE ALQUILERES

Luego de la presentación del Libro -y amenizado por el tradicional servicio de cantina del espacio Tiza y Karbón-, está previsto que el rosarino reciba a Inquilinos Agrupados Rafaela y a toda persona interesada en la temática. Se recuerda que Sebastián Artola es referente de Inquilinos Agrupados Rosario y también responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.