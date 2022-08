Asamblea de Amsafe

Tras las vacaciones de invierno, los alumnos de las escuelas santafesinas tuvieron apenas seis días de clases sobre un total de 10 hábiles, por lo que se presentan como los grandes perdedores del conflicto salarial que protagonizan docentes y el Gobierno provincial, justo en tiempos donde el relato de los gobiernos insistían en la necesidad de aumentar una hora de clases para revertir los problemas de comprensión y elaboración de textos y de matemáticas que se registran en las aulas de la Provincia (y del país) según los resultados de las Pruebas Aprender de diciembre pasado.

Los gremios docentes, al igual que el de los estatales y médicos, reclaman hasta ahora sin éxito que el gobernador, Omar Perotti, adelante aumentos de salarios ya acordados y la convocatoria de las paritarias para avanzar en una recomposición del ingreso que sufre por la pérdida del poder adquisitivo ante una inflación que no corre sino que vuela.

En este marco, la Comisión Directiva de Amsafe convocó a una asamblea provincial para el próximo jueves con el objetivo de debatir posibles medidas de fuerza para las próximas semanas ante la inflexible posición del gobierno provincial de no reabrir la negociación paritaria antes de septiembre.

"Exigimos la reapertura del ámbito paritario para discutir el salario, dado que el poder adquisitivo ha sido afectado considerablemente por la inflación. Rechazamos las definiciones unilaterales del gobierno de la provincia en relación a la extensión horaria y a cualquier intento de ajuste en la modalidad de adultos", señaló el gremio que nuclea a los docentes públicos santafesinos. "Una vez más definiremos las y los trabajadores de la educación las acciones a seguir, con debates y asambleas departamentales que se realizarán en los próximos días en todo el territorio provincial. Invitamos a todos los afiliados y afiliadas a ser partícipe de estas definiciones, convencidos que nuestra fortaleza es la unidad", señaló el sindicato.

La hoja de ruta para la próxima semana, que comenzará con un feriado, indica que el martes habrá reunión de delegados en las representaciones departamentales de Amsafe para definir mociones, el miércoles se votará en las escuelas y el jueves se conocerá el resultado en la asamblea. Sin embargo, la semana corta parece jugar a favor del gobierno ya que difícilmente pueda continuarse el plan de lucha con paros de 48 horas por semana tal como ocurrió desde el inicio de este mes.

De todos modos, como el nivel de malestar es enorme, no se descarta una medida de fuerza contundente para la última semana de agosto. "Deberíamos comenzar el próximo viernes mismo, el día después de la asamblea", dijo una docente rafaelina disgustada por la falta de respuestas ante los reclamos por el salario.