Dura respuesta del PJ y concejales oficialistas por las críticas a Perotti

El peronismo de Rafaela salió con firmeza a cruzar a los concejales opositores que cuestionaron al gobernador, Omar Perotti, por la errática política de seguridad que esta semana llevó a renunciar al ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y a la designación en su reemplazo de Rubén Rimoldi, al plantear que las causas de la inseguridad se acentuaron en las gestiones del Frente Progresista.

Fue el concejal, Lisandro Mársico, al considerar que "el gobernador está abatido y sin capacidad de respuesta" el que encendió la mecha para la reacción del Partido Justicialista y el bloque de ediles justicialistas que integran Brenda Vimo, Juan Senn, Valeria Soltermam y Martín Racca.

"¿Un Gobernador abatido que no para de hacer obras en Rafaela y la región? ¿Un Gobernador abatido que recibió una provincia vaciada, la puso de pie y convirtió en la primera en producción y generación de empleo? ¿Se refieren al Gobernador que está pavimentando, mejorando caminos rurales, haciendo obras en pueblos y ciudades que fueron ignorados en la gestión socialista?", planteó el documento del Partido Justicialista en su réplica a Mársico pero también a Leonardo Viotti, el concejal radical de Juntos por el Cambio.

"¿Un gobernador que está haciendo una inversión histórica en infraestructura en todos los rincones de la provincia? Es el gobernador del Boleto Educativo Gratuito, del Boleto Educativo Rural, el de Billetera Santa Fe. ¿De qué hablan Mársico y Viotti? ¿Hablan de la inseguridad? Nosotros también hablamos de inseguridad. El Gobernador también habla de inseguridad. Pero además de hablar, reclama, gestiona, invierte, golpea puertas", subraya la conducción del PJ local.

En este sentido, señala que "Perotti se encontró con una provincia devastada, pulverizada por la corrupción vinculada al narcotráfico, y está dando una batalla muy dura, tal vez en soledad… porque los responsables del desastre, no solo brillan por su ausencia, sino que desde que Perotti asumió, están en campaña".

Asimismo, calificó como "una vergüenza que los responsables del desastre, señalen y no hagan un repaso de las causas que nos trajeron al punto en que estamos hoy". "Con una diferencia: no desconocemos el problema. el problema está y no lo negamos ni nosotros y menos aun el Gobernador. Como siempre, los únicos que niegan el problema que hoy tenemos, y sobre todos sus causas, son quienes lo generaron", concluye el documento del Partido Justicialista de Rafaela.



DESDE EL CONCEJO

"Para hablar de seguridad, hay que hacerlo desde la responsabilidad", expresó el bloque de concejales del PJ que también salió en defensa del Perotti. "Es un tema demasiado sensible como para ser tocado con otra finalidad que no sea preocupación genuina o, en todo caso, propuestas concretas y superadoras, pasadas o futuras, incluso. No nos parece justo ni correcto cargar las tintas sobre la figura de Omar Perotti y tildar de manera apocalíptica su accionar, cuando bien se sabe que las gestiones de gobierno suelen tener, en todo caso y por humanas, altos y bajos", señalaron Vimo, Racca, Soltermam y Senn en el marco de una disputa que amenaza con prolongarse el martes cuando se realice la reunión de Comisión del cuerpo legislativo.

Al respecto, los ediles oficialistas consideraron que "el panorama actual en materia de inseguridad, se remonta a muchos años atrás en nuestra provincia, cuando un gobierno de otro signo político gobernaba y decidía". Agregaron que esa gestión del Frente Progresista "también tuvo sus altibajos, y uno de sus puntos débiles, justamente, fue éste, el de la inseguridad". "Entonces que hoy, quienes simpatizaron en su momento con ese espacio o formaron parte de él, sean quienes señalen al Gobernador actual como causante de todo el problema, nos parece, al menos, inexacto", indicó el bloque de concejales del PJ.

"Hoy apostamos a que la nueva gestión del Ministerio de Seguridad traiga nuevas y más respuestas, que se sumarán a las que ya se dieron. En el caso de Rafaela, llegaron más de 20 móviles para la ciudad, hay un centro de operaciones policiales y escuela de policía en construcción. No es poca cosa", subrayaron los ediles del oficialismo. Además, manifestaron que "herramientas como el programa Santa Fe Más, Primer Empleo, Boleto estudiantil gratuito, son acciones sociales concretas que favorecen la inserción social, garantizan el acceso a la educación, y colaboran en evitar delitos".

Al defender al gobernador Perotti también reivindicaron la gestión de la Municipalidad de Rafaela porque a través de "distintos programas y acciones que se llevan adelante en pos de prevenir el delito, como Ojos en Alerta, incorporación de agentes a la GUR, compra de cámaras de seguridad, en fin, hay sobradas muestras del compromiso de este espacio político en garantizar o afianzar la seguridad".

"Creemos que, en democracia, cada quien puede expresarse como quiere, pero es recomendable hacerlo con la verdad, al menos develando si hay intereses electorales detrás de ciertas declaraciones rimbombantes. En nuestro caso, pensamos que mejor que decir, es hacer. Y en ese camino estamos", finaliza la declaración del bloque de concejales oficialistas.