Realizarán foro regional sobre centros comerciales abiertos

Rafaela será sede el próximo jueves por la tarde del foro regional "Gestión de Centros Comerciales Abiertos: una mirada integradora para potenciar el desarrollo de nuestras comunidades", un encuentro que contará con paneles y disertaciones de especialistas a llevarse a cabo en el Auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). La propuesta buscará "poner en valor el modelo de gestión asociativa del comercio minorista y servicios urbanos como dinamizador de la actividad comercial y su rol en la economía del territorio, la importancia de promover el turismo receptivo en sus diferentes formas como estrategia de desarrollo local, y la impostergable tarea de transformación digital que deben afrontar todos los actores de cualquier cadena productiva".

El foro es una iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que cuenta con el apoyo de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA), el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela.

El objetivo general del encuentro, que comenzará a las 13:00 y finalizará a las 18:30, será el de propiciar un ámbito de diálogo público-privado para intercambiar miradas sobre la importancia del sector comercial y de servicios en el desarrollo de las ciudades, según se informó desde la gremial empresaria.

De acuerdo al programa de actividades, la apertura prevista para las 13:00 estará a cargo del rafaelino José Frana, vicepresidente segundo de FECECO, Fabián Tarrío, director del Sector Comercial de CAME y Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe.

A partir de las 13:30 comenzará el panel sobre "Importancia de los CCA como modelo asociativo comercial", a cargo de Julia Martínez Gil, gerente de la Asociación Centro Histórico Valencia (España) e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos; y Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (Entre Ríos). En este caso, serán moderadores Carolina Pérez, Coordinadora de CCA del CCIRR y Oscar Antonione, director del Programa de Fortalecimiento al Comercio Minorista de CAME.

"Potencialidad del turismo MICE como estrategia de desarrollo comercial" será el segundo panel previsto para las 14:30, con la participación de Matías Tomati, presidente del Bureau de Eventos de Santa Fe; y Franco Arone, director de Turismo de Santa Fe y presidente del Ente Autárquico Municipal de Turismo de la ciudad de Santa Fe, en tanto que Agustín Aresse, miembro de la Comisión de Turismo del CCIRR, será el moderador.

Desde las 15:30, Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo de Santa Fe; y Eduardo Taborda, presidente de FECECO, se encargarán de presentar la Expo Viví Santa Fe, el encuentro del turismo y comercio.

Luego a las 16:00 habrá un break mientras que a las 16:30 la actividad se reanudará con la charla "Tendencias digitales que están transformando el comercio minorista", que estará a cargo de Mario Altamirano, director Comercial del Grupo Aire, mientras que el moderador será Germán Ciceri, integrante de la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR.

El cierre del foro y la presentación de las conclusiones, que comenzará a las 17:30, será una tarea compartida entre Diego Castro, presidente del CCIRR; Ricardo Diab, secretario general de CAME; Daniel Costamagna, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe y Luis Castellano, intendente de Rafaela.

Para participar de la actividad, que no tiene costo, se requiere inscripción previa a través de un formulario web.