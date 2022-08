Lo que viene para la Crema

Luego del encuentro de anoche ante Estudiantes de Buenos Aires, con derrota por 2 a 1, resultado que cayó como un mazazo en Alberdi, Atlético de Rafaela tendrá una semana larga para trabajar y prepararse de cara a su próximo compromiso.

La ‘Crema’ estará visitando a Atlanta, por la fecha 30, el lunes 28 de agosto a las 19.00hs.

Para dicho encuentro no podrá estar el capitán Claudio Bieler, quien anoche llegó al límite de amarillas y se perderá un partido. Mientras que se deberá esperar la evolución de Gonzalo Lencina, quien no pudo estar anoche por una molestia muscular y su evolución será indispensable para lo que viene, de lo contrario la ‘Crema’ no tendrá a ninguno de sus goleadores y referentes de ofensiva. Complicado.



El fixture que le queda al conjunto de Ezequiel Medrán:



Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (I)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (I)