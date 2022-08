Pidió que sea rechazada la recusación de Cristina

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El fiscal Diego Luciani pidió que sea rechazada la recusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su contra, a raíz de que jugó un partido de fútbol con uno de los jueces del Tribunal en una quinta del ex presidente Mauricio Macri.

Luciani señaló que las causales son de relación con alguno de los imputados y que, el hecho de ser amigo entre fiscales y jueces o incluso los defensores, no son causales.

Además, negó amistad con el juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal 2, el otro recusado por la Vicepresidenta.

"El hecho de compartir una cátedra, ser socio de un club, no implica que se afecte la objetividad de las personas que están en ese grupo", aclaró.

"He tenido actividades académicas con jueces, fiscales, con integrantes del Poder Ejecutivo", indicó, a la vez que recordó que "allá por 2010" compartió una de ellas con Juan Martín Mena, hoy número dos del Ministerio de Justicia.

Incluso, habló que conoció al ministro de Justicia, Martín Soria, y que tuvo relaciones con autoridades por la preocupación por los delitos de la trata de personas.

Además, Luciani pidió al Tribunal Oral Federal número 2 que rechace "in límine" las recusaciones que plantearon en su contra cinco imputados en el juicio por la concesión de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

"No tengo animosidad contra ninguno de los imputados", aseguró Luciani, al exponer en el marco de las recusaciones, a las que descalificó.

Además, cuestionó las "razones falaces" de su recusación y afirmó que, de prosperar las recusaciones, los jueces y fiscales no podrían compartir actividades deportivas, sociales, de esparcimiento con prácticamente nadie e incluso tampoco podrían ser socios de un club.