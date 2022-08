Unión juega la revancha

Tiempo de revanchas en la tercera fase de la Copa Santa Fe y uno de los equipos de la Liga Rafaelina que tendrá acción iniciando un fin de semana de muchos partidos es Unión de Sunchales. El Bicho Verde recibirá este sábado, desde las 20, a San Martín de Progreso arrastrando un resultado favorable de 1 a 0 logrado como visitante. El encuentro será dirigido por Hugo Moreira, con Jorge Tolosa y Fabricio Galeano como asistentes, todos de la Liga Ceresina.

En un fin de semana donde queda libre en el Federal A, torneo donde está bastante complicado en la lucha por la permanencia, es posible que algunos futbolistas del plantel principal estén teniendo minutos para asegurar el pasaje a la siguiente ronda. El ganador de este enfrentamiento se medirá con Unión de Santa Fe.



COMO SEGUIRA

El domingo jugarán Libertad de Sunchales (1) ante La Salle de Santa Fe (1) desde las 15 en el Plácido Tita, con arbitraje de Francisco Era (Liga Galvense).

También mañana, pero a las 15.30, en el estadio Néstor Zenklusen jugarán Ben Hur (3) con Huracán de La Criolla (1), dirigiendo Diego Masiello (Liga Santafesina).

El lunes, a las 16, 9 de Julio (0) recibirá a Atlético María Juana (0) con arbitraje de Rodrigo Pérez (Liga Rafaelina). Recordemos que el sábado 20 jugarán Atlético de Rafaela (0) vs. Sportivo Norte (1).



LA FECHA DEL FEDERAL

En esta jornada donde queda libre Unión de Sunchales, este es el programa: hoy a las 14.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Sp. Belgrano de San Francisco; a las 15 Crucero del Norte vs. Defensores de Villa Ramallo; 16 Boca Unidos vs. Sarmiento de Resistencia.

Domingo: 15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Racing de Córdoba; 16 Gimnasia y Tiro de Salta vs. DEPRO; 16 Sportivo Las Parejas vs. Central Norte de Salta; 18 Atlético Paraná vs. San Martín de Formosa; 20 Juventud Antoniana de Salta vs. Douglas Haig de Pergamino.