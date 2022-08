Preventiva por 60 días a cordobeses imputados

En la mañana de ayer viernes, se llevó a cabo en los Tribunales de Rafaela, una audiencia de medidas cautelares donde se decidió a nivel judicial si se los privaba o no de la libertad, en el transcurso de la investigación penal preparatoria, a los tres cordobeses imputados por robar dinero en efectivo y herramientas de un automóvil Ford EcoSport, estacionado en calle San Martín al 500 el lunes último.

Se recuerda que para consumar el ilícito los sujetos provenientes de Córdoba utilizaron un sofisticado dispositivo electrónico que permite almacenar las distintas señales de cierre centralizado de automóviles para luego utilizarlos como una "llave maestra electrónica", que lleva el nombre de Pandora.

En cuanto a lo resuelto por la jueza Cristina Fortunato en la audiencia de medidas cautelares de ayer, fue decretar la prisión preventiva por el lapso de 60 días a los imputados y que transcurrido ese plazo legal se vuelva a revisar la continuidad o no de la medida en una nueva audiencia según lo establece el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe.

Cabe señalar que además de los tres imputados: Alexis Maximiliano S., Brandon Nicolás G. y Lautaro Exequiel C., estuvieron presentes en la instancia procesal la fiscal del MPA Dra. Fabiana Bertero, quien motorizó esta investigación, y la Dra. Amalia Cassina del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que actuó como abogada defensora de los tres imputados.