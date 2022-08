Hockey: el domingo se juega en A2

Este domingo tendrá actividad el grupo A2 de la zona Rafaela de Damas Mayores de la Federación del Oeste Santafesino de hockey, con la disputa de la duodécima fecha del torneo. En tal sentido están previstos tres partidos en el sintético de CRAR y el restante en Brinkmann.

Los enfrentamientos serán: En CRAR, Sportivo Norte vs. Centro Social Brinkmann, a las 9.30 en primera y 11 en reserva; Atlético Tostado vs. San Guillermo, a las 12.30 en primera y 14 en reserva, y Deportivo Bella Italia vs. CRAR , a las 15.30 en primera y 17 en reserva.

En Brinkmann: San Guillermo Hockey vs. La Cañada, a las 9.30 en primera y 11 en reserva.

El puntero es Sportivo Norte con 31 puntos, Bella Italia tiene 27, CRAR B 17, Atlético Tostado 16, La Cañada 13, Brinkmann 11, San Guillermo 9 y Sp. Suardi 5.