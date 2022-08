CRAR quiere tener otro gran día en la definición del Final Four

En la apasionante definición del torneo de segunda división del Regional del Litoral, el Círculo Rafaelino de Rugby espera hoy tener otra de sus jornadas de fiesta. No depende de si mismo, pero igualmente cuenta con buenas chances en caso de hacer los deberes en su presentación ante Logaritmo de Rosario, en el predio de la Ruta 70 a partir de las 14.30, en un partido correspondiente a la tercera y última fecha del Final Four que tendrá el arbitraje de Juan Ballesteros (Unión Entrerriana). Desde las 12.45 jugarán los elencos de reserva.

En el otro partido de la jornada, Jockey de Venado Tuerto será anfitrión de Los Caranchos de Rosario con el contralor de Fabián Prats. Recordemos que a esta última fecha llega Los Caranchos en el primer puesto con 7 puntos, CRAR segundo con 6, Jockey de Venado Tuerto tiene 5 y Logaritmo 4. El equipo rafaelino, para obtener el campeonato por segundo año consecutivo, necesita ganar y si es posible con bonus, además de esperar lo que ocurra en Venado Tuerto donde, como mínimo, necesita que Los Caranchos no gane con bonus. Un hipotético empate en puntos entre CRAR y el elenco rosarino le daría el título a los rafaelinos, que vencieron a ese rival en la fecha pasada.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Quique López Durando será con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Ignacio Sapino y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Juan Nicolás Imvinkelried (c), José Francone y Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Cabe recalcar que en esta instancia no se resolverán los ascensos para la próxima temporada, sino que eso será en la siguiente etapa de la competencia a iniciarse en 15 días en la Reclasificación, donde jugarán estos cuatro equipos, Alma Juniors o Tilcara y los tres últimos del nivel superior.



EN PARANA

Por otra parte, cabe mencionar que en Estudiantes de Paraná este sábado se jugarán las semifinales del nivel superior del TRL. A las 12.30 lo harán GER – Duendes (Emilio Traverso) y 14.30 Estudiantes – Santa Fe RC (Mauro Rivera).