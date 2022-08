“Pasantía”, lo nuevo de Edgardo Peretti

“La vida es un paso por un reloj que nadie sabe aún por qué designios se maneja. Por eso tanto se sufre o se goza a tiempo. Pese a ello, y a los esfuerzos de muchos bienintencionados y de los otros, el envase tiene vencimiento. No es eterno, es apenas, un préstamo de un origen superior, divino o como se quiera llamar, que contiene un término del cual nadie podrá escapar”.

Con estas palabras Edgardo Peretti presenta desde el prólogo a su nueva obra, “Pasantía”, un compendio de diversas notas periodísticas, cuentos, narrativa urbana y barrial (propia y compartida con su amigo el profesor Raúl Vigini), que aporta algunas características un tanto especiales: la inclusión de material que se reedita luego de varias décadas y que por algún motivo escapaba hasta aquí a las decisiones de los editores.

“Pasantía” (MAPP Contenidos/byEdgardo Peretti, 187 páginas, julio 2022), retoma la interpretación que los editores hacen de los gustos del escritor: mensajes al pasado, viajes sin brújula a los espacios del tiempo y fotos de otras décadas.

La fotografía que ilustra la tapa (diseño del creador local Alan Pruvost) muestra a un niño en una escena “de estudio”, pero nadie sabe quién es o en qué tiempo se obtuvo ese registro.

En la contratapa aparece un viejo registro, un foto conseguida con una máquina “Kodak” (gentileza del profesor Oscar Frana), de un equipo de la escuela Belgrano en un torneo de handball, quizás en 1971. El fondo es del club Independiente y una sombra cercena casi un cuarto del registro, obviamente en blanco y negro. En ambos casos, nada se dice, todo se imagina, diría el propio autor.

Espacio aparte para la dedicatoria, en este caso reservada a Edelvio Sandrone, tío del autor y destinatario de un elogio: “por su compromiso con la vida”. Cada lector hará su propia evaluación, aunque -conociendo al responsable- quizás sea de “amplio espectro”, como le gusta decir.

Como siempre, el cuidado de la edición estuvo a cargo de Micaela Peretti; del mismo modo, como es habitual, no habrá presentación del libro que ya está en los escaparates locales del rubro.

De esta manera, el autor agrega este trabajo a sus propuestas anteriores. “Félix, el Sacristán del diablo”, “El faro de Lehmann”, Karlovich-Karlovich”, “Colorado Ayacucho”, “Don Sema”, “Nunca le ganamos”, “El 54”, “El arco de la esperanza”, “El velorio del tío Pedro”, “La oscura existencia del Bayo Pellegrini”, “Estación Romilda”, “Fiolo y Fracasado”, “El carnaval cambia de barrio”, “La Lonja”, “Rejunte”, etc.

“Nuestra existencia es una ‘Pasantía’, pero sólo hasta que el temible almanaque la convierta en archivo y la inexorable mecánica de la biología la vuelva donde empezó: a la naturaleza”. (Del Prólogo)