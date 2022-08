Celebración de los 90 años de la Orquesta Sinfónica de Córdoba

La función inaugural se dio bajo la dirección del maestro Eduardo Gasparini, eminente organista y compositor. Ejercía la gobernación de la provincia Pedro José Frías, cuando el 21 de junio de 1932 firmó el decreto de creación del organismo.

A lo largo de los años, la búsqueda de la excelencia se hizo tradición en el cuerpo artístico, sumada a la labor de maestros de solvencia y jerarquía que realzan el prestigio de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Para celebrar el 90° Aniversario de su debut, hoy y mañana a las 20:00, la orquesta interpreta la Sinfonía No. 1 «Titán», de Gustav Mahler. El concierto es en el Teatro del Libertador San Martín, ubicado en Av. Vélez Sarsfield 365. La pieza es una obra magistral que despertó opiniones contrarias, la sinfonía está estructurada en cinco movimientos y dos secciones: Primera parte: De los días de juventud, Primavera sin fin, Blumine, A toda vela. Segunda parte: Commedia humana, Marcha fúnebre a la manera de Callot, Dall´ Inferno al Paradiso.



UN COLOSO DE LA SINFONÍA

Sinfonía No. 1 «Titán», de Gustav Mahler nació como un poema sinfónico -una obra musical basada en una fuente literaria-, y fue revisada por el compositor en dos ocasiones hasta que alcanzó el grado de una obra magistral.

«Lo que constituye el valor supremo de la obra de Mahler no es la novedad de su carácter a menudo tan sorprendente, osado e incluso excéntrico, sino que esa novedad se plasme en una música bella e inspirada que posee, a la vez, las cualidades imperecederas del Arte y una profunda humanidad. Esto le hace seguir siempre viva y garantiza su supervivencia”, dijo el director de orquesta, Bruno Walter, asistente de Gustav Mahler en la Ópera Estatal de Viena.

La Orquesta Sinfónica de Córdoba interpreta la sinfonía de Mahler y, como complemento, el programa incluye «Don Juan», un poema sinfónico de Richard Strauss. La dirección musical está a cargo del maestro Jongwhi Vakh.



LAS MANOS DE LA BATUTA

El maestro Jongwhi Vakh está a cargo del elenco estable. Nacido en Corea, es egresado de la Universidad Nacional Coreana de Artes con el título de Director Artístico Profesional. Luego se perfeccionó en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú también en la Universidad Mission (EE. UU.). El maestro tiene una destacada labor en numerosos países.

Jongwhi Vakh asume la dirección artística del cuerpo estable en la transición del tiempo del aislamiento preventivo al presente, en el que los conciertos están retomando su regularidad. Vakh dirige por primera vez el 5 de noviembre de 2021, cuando la orquesta acompaña al pianista Bruno Gelber en dos conciertos -en lo que va de esta temporada, conduce cinco programas-.

«La Orquesta Sinfónica de Córdoba tiene mucho talento y corazón -afirma Jongwhi Vakh-, y anhelo elevar ese nivel sobre la base de la práctica intensa durante los ensayos. Mi misión es interpretar qué quiere decir el compositor y transmitir ese mensaje a la orquesta».

«La orquesta está formada por integrantes de mucha formación, y eso hace que mi trabajo sea más sencillo», comenta. «Tenemos mucha energía para transmitir y mi obligación es conducir ese talento», agrega.

El maestro estudió oboe, piano y violín, también canto lírico. Jongwhi Vakh viene de desempeñarse como Director Musical de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Paraguay (OFJP) y Director Principal de la Orquesta Sinfónica de Incorean.