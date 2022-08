El juicio por la obra pública

A todos los problemas políticos, económicos y sociales que atraviesan a la Argentina se les sumaron desde hace dos semanas los avatares judiciales en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez. En este proceso judicial se le imputa a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Como coautores del mismo delito están acusados el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Pierotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner. Además, se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez.La opinión pública de la Argentina asiste al desarrollo de un juicio en que los fiscales aportan pruebas contundentes sobre los hechos de corrupción. Sin embargo, y muy llamativamente, la Vicepresidenta y su defensa no procuran desacreditar los argumentos de los investigadores sino que buscan recusar a fiscales y magistrados a partir de sus fotos que revelarían una presunta vinculación con el ex presidente, Mauricio Macri.La tibieza de las imágenes que de por sí no prueban nada no pueden inclinar la balanza en este caso, donde en el otro platillo se acumulan pruebas terminantes en tiempos de gestión kirchnerista. Se insiste, Cristina Kirchner no refuta las pruebas en su contra sino que su defensa consiste en descalificar a fiscales y magistrados por fotos durante partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri. ¿Y si mejor presenta pelea con el foco puesto en las pruebas? ¿O es que no puede?Al conocerse en el inicio de esta semana las fotos del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, un amplio arco de dirigentes kirchneristas se embanderó con la líder del espacio para cuestionar, entre ellos el santafesino Agustín Rossi y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Ninguno de los dos habló de que Cristina es inocente.En el inicio de la instancia de alegatos, la fiscalía se refirió a la instauración, entre los años 2003 y 2015, en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz de una de las matrices de corrupción más extraordinaria que se haya desarrollado en el país y que tuvo por objetivo extraer fondos estatales a través de la adjudicación, mediante el direccionamiento de obras públicas viales en favor de Lázaro Báez, amigo y socio comercial del matrimonio compuesto por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con el aporte de funcionarios de confianza que fueron estratégicamente ubicados en distintos organismos para asegurar el éxito de las maniobras.De acuerdo a la acusación, este conjunto de personas intervino en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.Lázaro Báez, hasta el 2003 un monotributista, creó ese año Austral Construcción, empresa que cerró en el 2015. Es decir que el inicio y el final de sus actividades coincidió con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esos 12 años, su patrimonio se amplió un 12.000 por ciento.Ahí está la plata de los argentinos. La plata de la educación, de la salud, de las rutas y de las viviendas de los argentinos.