Clásico igualado en barrio Parque

Anoche tuvo continuidad el capítulo 7 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelantos más.

En barrio Parque Ilolay, en el estadio Néstor Zenklusen, jugaron Ben Hur y 9 de Julio. El encuentro terminó igualado 0 a 0. En Reserva ganó el Lobo 2 a 1.

En otro juego, Ferrocarril del Estado y Unión de Sunchales también repartieron puntos. En barrio Los Nogales terminaron 1 a 1. La visita abría el marcador a los 21m PT por intermedio de Ottero y el local lo igualaba a los 24m PT con gol de Lucas Quiróz, de penal. En Reserva fue 1 a 1.

Por último, en María Juana, Atlético superó como local a Deportivo Aldao por 3 a 0. Los tantos del triunfo fueron anotados por Lucio Silioni (30m PT), Carlos Spósito (2m ST), de penal, y Mauro Lora (18m ST). En Reserva fue 4-3 para Aldao.



ADELANTARON EL MIÉRCOLES. Atlético de Rafaela 0 vs Florida de Clucellas 1, Dep. Libertad 0 vs Argentino de Vila 3.



SIGUE HOY: 22.00hs Sportivo Norte vs Dep. Tacural (Silvio Ruíz). Domingo: 15.30hs Bochazo vs Talleres, Ramona vs Brown, 16.30hs Peñarol vs Arg. Quilmes



POSICIONES: Ben Hur 17, puntos; 9 de Julio 14; Ramona 12; Ferro 11; Libertad 11; Atlético 11; Dep. Aldao 11; Sportivo 10; Brown 10; Peñarol 10; Tacural 9; Arg. Quilmes 8; Arg. de Vila 7; Unión 7; Bochazo 5; Florida 5; Atlético MJ 3; Talleres MJ 1.