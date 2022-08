Atlético le ganó a Colón de San Justo en el Casarín

Se puso en marcha este jueves la tercera fecha de la Copa Santa Fe de básquetbol, con la victoria de Atlético de Rafaela sobre Colón de San Justo por 80 a 72, en uno de los partidos de la Zona B. Los parciales del encuentro que se disputó en el gimnasio Lucio Casarín fueron: 19-16, 44-30 y 64-44.

Valentín Vasquez fue el goleador local con 23 puntos, mientras que Francisco Cantalejo sumó 14, Manuel Dalmazzo 12 y Nicolás Crotti 11, entre los jugadores que estuvieron en doble dígito en el equipo dirigido por Javier Maretto. Lucas Fosatti, con 27 tantos, fue el goleador visitante y del partido.

De esta manera, la Crema tiene dos victorias y una derrota en el certamen. El próximo lunes a las 20 será local de Platense Reconquista.



CONTINUA HOY

La jornada continuará este viernes, desde las 21.30, en la que tendrán participación los restantes equipos de la ARB que intervienen en este torneo.

Por la Zona A, Unión de Sunchales recibirá a San Lorenzo de Tostado con el arbitraje de Maximiliano Piedrabuena y Agustín Alaniz. El Bicho Verde ganó en los dos encuentros disputados.

En cuanto a la Zona C, Argentino Quilmes viajará hasta Santa Fe para visitar a Banco de esa ciudad con el contralor de Federico Boelaert y Emanuel Dal Colle. Los cerveceros cayeron en las dos presentaciones anteriores.

Y por la zona D habrá un choque entre equipos rafaelinos. En Villa Rosas, Peñarol será anfitrión de Independiente con arbitraje de Federico Reinheimer y Hernán Borda Bossana.



TORNEO OFICIAL

En el ámbito de la ARB, recordemos que el martes no se jugó Peñarol-Quilmes por falta de documentación en el equipo anfitrión. La octava fecha se completará el 17 de agosto en Sunchales, con el partido entre Unión y Atlético.

En Formativas, más allá de la disputa del Provincial U16 en San Jorge, la ARB tendrá actividad el sábado con la novena fecha de la Tira A, y los partidos Unión vs. Peñarol e Independiente vs. Atlético.