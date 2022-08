La “Crema” quiere volver a la victoria para no seguir hundiéndose en la tabla

El extenso torneo de la Primera Nacional va ingresando en su recta final y Atlético de Rafaela sabe que no puede regalar más puntos si es que no quiere llegar “aliviado” a las últimas fechas con el descenso. Lejos de pelear por el reducido la ‘Crema’ buscará este viernes reencontrarse con la victoria tras la caída del pasado domingo ante Santamarina en Tandil.



Atlético y Estudiantes de Buenos Aires abrirán la fecha 29, desde las 18.35 hs., encuentro que irá televisado por la pantalla de TyC Sports y el arbitraje de José Carreras.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de perder otra final y dejar escapar así la chance de alejarse de los rivales directos en la pelea de abajo. Fue 1-3 vs Santamarina en Tandil.



El DT meterá mano en la formación titular para intentar quedarse con los tres puntos en el Monumental. Federico Torres ingresará por el suspendido Jonás Aguirre (5 amarillas), mientras que Fabricio Fontanini y el Bicho Nicolás Aguirre irán desde la partida en los lugares de Jonatan Fleita y Ayerton Portillo. En la jornada de ayer el delantero Gonzalo Lencina volvió a trabajar diferenciado y su presencia desde el minuto inicial estaría descartada, aunque se definirá en la tarde de hoy. Durante la semana el que ocupó el lugar del cordobés de Alta Gracia fue Alex Luna.

Estudiantes, de Walter Otta, llega en un buen momento a Rafaela con tres triunfos consecutivos, totalizando 41 puntos en la tabla, en el puesto 11º y en zona de reducido por el segundo ascenso.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Fabricio Fontanini y Federico Torres; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Marco Borgnino; Alex Luna o Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Jonatan Fleita, Mateo Castellano, Emiliano Romero, Nicolás Laméndola, Ayrton Portillo, Mauro Albertengo, Lencia o Luna y Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.



ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES: Lucas Bruera; Delfor Minervino, Juan Cruz Randazzo, Stéfano Brundo y Lautaro Lusnig; Franco Lonardi, Fernando Miranda, Sebastián Mayorga e Iván Smith; Enzo Acosta y Facundo Castelli. Suplentes: Daniel Monllor, Iván Zafarana, Nicolás Fernández, Kevin González, Facundo Pereyra, Nicolás Pelaitay, Elías Alderete, Tomás Bolzicco, Franco Lonardi. DT: Walter Otta.



Estadio: Monumental.

Árbitro: José Carreras.

Asistentes: Nelson Leiva y Gastón Rallo.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

Hora: 18:35

TV: TyC Sports / TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5