Una preocupación del presidente Fernández

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández remarcó que el Gobierno "debe resolver el problema inflacionario para que el crecimiento sea justo y equitativo".

"Sé que tenemos muchos problemas que resolver. No quiero quedarme con un discurso en el que ustedes digan: Pero, ¿este tipo no ve lo que pasa con los precios?. Sí que lo veo y sí que me preocupa, y por eso dejamos todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y anunciamos aumentos para los jubilados", sostuvo el mandatario.

Al encabezar un acto de entrega de viviendas en la localidad chaqueña de Villa Ángela, el jefe de Estado destacó: "Mientras tanto estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar para resolver el problema inflacionario y convocando a todos los que están involucrados a que ayuden".

"Debemos resolver ese problema para que el crecimiento sea justo y equitativo. Conozco el problema y no me desentiendo", insistió Alberto Fernández.

Acompañado por el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y varios ministros del Gabinete nacional, el Presidente recordó que a lo largo de su gestión debió enfrentar el endeudamiento heredado del mandato de su antecesor, Mauricio Macri, la pandemia de coronavirus y la guerra entre Ucrania y Rusia: "Frente a un escenario siempre adverso nunca bajamos los brazos, porque queremos y nos importa mucho nuestro pueblo".