Imputaron a tres cordobeses que robaron en esta ciudad

A partir de las 8.15 de la mañana de ayer, en una de las salas del Juzgado en lo Penal de Primera Instancia de los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia imputativa oral y pública, en la que estuvieron presentes tres ciudadanos argentinos, residentes en la ciudad de Córdoba, quienes fueron acusados de -mediante la utilización de un dispositivo que permite bloquear el cierre centralizado de los vehículos- haber robado dinero y herramientas de un automóvil Ford EcoSport, estacionado en calle San Martín al 500 el lunes último.

La audiencia imputativa de la víspera estuvo presidida por la jueza Cristina Fortunato, en tanto que actuaron representando al Ministerio Público de la Acusación, la fiscal Dra. Fabiana Bertero; y por la defensa técnica de los acusados, actuó la Dra. Amalia Cassina, perteneciente al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Defensoría Pública).

Se anunció asimismo que hoy viernes, se llevará a cabo la correspondiente audiencia de medidas cautelares, donde se decidirá si a los imputados se los priva o no de la libertad en el transcurso de la investigación penal preparatoria.



HECHO IMPUTADO

En la instancia procesal de la víspera, oral y pública, la fiscal Bertero relató el hecho imputado señalando que, "en fecha 8 de agosto de 2022, a las 10:17 aproximadamente, Alexis Maximiliano S., Brandon Nicolás G. y Lautaro Exequiel C. -actuando en forma conjunta y previo acuerdo y utilizando un dispositivo portátil como instrumento semejante a llave falsa- sustrajeron la suma de $60.000 (sesenta mil pesos) y un maletín color negro, con borde plateado conteniendo herramientas de trabajo que se encontraban en el interior del vehículo Ford Ecosport, propiedad de SAG".

"En la ocasión -continuó Bertero- la víctima estacionó su automóvil Ford Ecosport, sobre calle San Martín a la altura catastral del 500 de Rafaela, descendió del mismo y cerró las puertas del vehículo accionando el comando a distancia, para luego alejarse del lugar; oportunidad en que Lautaro Ezequiel C. se acercó al vehículo estacionado, accionó el dispositivo electrónico portátil marca Pandora, como instrumento semejante a llave falsa, venciendo así la defensa predispuesta por el mecanismo de cerramiento del vehículo de la víctima, e ingresó al vehículo de SAG por la puerta del conductor.

"Una vez en el interior sustrajo la suma de $ 50.000 que se encontraban en la cajonera debajo del asiento del acompañante, $ 10.000 que se encontraban en la guantera y un maletín color negro con bordes plateados que en el interior tenía herramientas, destornilladores y llaves allen".

Finalizó: "Luego abordó el automóvil marca Honda, modelo Civic EXS, conducido por Alexis Maximiliano S. quien se encontraba acompañado por Brandon Nicolás G. y los tres se dieron a la fuga con los elementos sustraídos en su poder".



CALIFICACION PENAL

La calificación penal aplicada por la fiscal corresponde a "hurto calificado por uso de llave falsa u otro instrumento semejante" (art. 163 inc. 3 del Código Penal) en carácter de coautores (Art. 45 del C.P).



EVIDENCIAS

En cuanto a las evidencias más importantes que respaldaron la imputación de los tres hombres oriundos de Córdoba, esgrimidas por la fiscal Bertero son:

* La principal evidencia son las cámaras de videovigilancia de un local comercial cercano y luego las del Centro de Monitoreo Urbano (CEMU).

* Un informe policial de fecha 8 de agosto último, labrado por la suboficial de Policía Nadia Tamara Roldan.

* Entrevista a la víctima SAG.

* Acta N.º 2333/22 del Comando Radioeléctrico de fecha 8 de agosto labrada por el inspector Juan Guntern.

* Acta de autorización de requisa y acta de requisa del vehículo Honda Civic EXS, utilizado por los imputados.