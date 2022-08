Macri se mostró en una gira con Martín Palermo

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Durante su gira por la ciudad de Rosario, el ex presidente Mauricio Macri se mostró ayer con el ex futbolista y actual técnico Martín Palermo, lo que despertó rumores de todo tipo.

Tanto para su futuro en la política como para eventuales propuestas para el mundo "xeneize", el encuentro entre el goleador y el líder del PRO sirvió para avivar versiones, aunque desde el entorno de ambos salieron a bajarles el tono.

El ex mandatario llegó en avión hasta Rosario y el viaje se dio en el mismo vuelo en el que se trasladó el ex entrenador de Aldosivi, por lo que trascendieron videos de ambos en el arribo a la ciudad santafesina.

Además, participaron juntos de un evento por el medio ambiente en el marco del congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, al que Macri asistió como presidente de la Fundación FIFA y en el que Palermo fue uno de los invitados especiales.

"Si hay algo en lo que realmente competimos para ser los mejores del mundo es con el campo, a través de la producción de alimentos y ahora también desde el punto de vista ambiental, con esta técnica (por la siembra directa) que contribuye a disminuir el cambio climático", destacó.

Macri impulsa un acuerdo con la firma UPL para disminuir las emisiones de carbono en mil millones de toneladas hasta 2040.

Explicó que ese programa permitirá generar créditos de carbono por U$S 15.000 millones para los productores, "salvo en países que tienen retenciones o impuestos raros que impiden el desarrollo de las comunidades".