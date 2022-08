ATE y AMRA extendieron medidas de fuerza

Luego de una reunión del plenario de delegados que se llevó a cabo este jueves, desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) informaron que las medidas de fuerza se extenderán por 24 horas más, es decir que se incluye este viernes 12 de agosto y de esta forma será un paro por 72 horas. El mismo es sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las guardias mínimas. Cabe destacar que este jueves finalizó el paro de 48 horas de los docentes públicos y privados de la provincia, mientras que este viernes finaliza la medida dispuesta, por el mismo tiempo, de UPCN.

Jorge Hoffmann secretario general ATE le dijo a la prensa: "El plenario de delegados ha decidido prolongar el paro el día de mañana (por el viernes) sin asistencia a los lugares de trabajos. Esto es una demanda muy clara de delegados y delegadas, porque en la jornada de ayer debe admitir que no solo fue de los empleados de ATE, fue un paro de los trabajadores estatales de Santa Fe con un altísimo acatamiento. Lo que quiero decir es que no solo pararon los empleados agremiados sino muchos que no lo están". "Lo importante no es el protagonismo sindical, sino la lucha de los trabajadores. De cualquier manera insistimos en que todos los sindicatos estatales nos juntemos para llevar adelante medidas en conjunto y no tenemos ningún problema en ser quién o quiénes fijan la fecha, sino la unidad que reclaman los trabajadores en los lugares de trabajo", remarcó. Cabe destacar que el gremio había anunciado la semana pasada la realización de un paro de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo para miércoles 10 y jueves 11 de agosto y en las últimas horas se decidió sumar una nueva jornada. De todos modos, el plan de lucha del gremio de los estatales podría continuar la próxima semana.



HABRÁ GUARDIAS MÍNIMAS

Por su parte, desde la seccional Santa Fe del Sindicato de Médicos de la República Argentina se informó ayer que este viernes irán al paro sin asistencia a los lugares de Trabajo con mantenimiento de guardias mínimas. Desde el sindicato informaron que la medida de fuerza afecta a profesionales de salud en su totalidad, residentes de la planta provincial y trabajadores de IAPOS. En el comunicado señalan que que el paro se realiza como protesta, pidiendo adelantamiento de aumentos pautados en paritaria, por el atraso pagos a monotributistas y contratados, por el atraso en pases a planta, y por un adelanto urgente de discusión paritaria pautada para septiembre.



OTRO ALTO ACATAMIENTO Y

¿SEMANA NORMAL DE CLASES?

Mientras tanto, los gremios docentes santafesinos aseguraron que la adhesión a la cuarta jornada de cese de actividades desde la semana pasada fue nuevamente "total", se congratularon por la multitudinaria convocatoria del miércoles frente a la Casa Gris y confirmaron que seguirán trabajando unidos en sus reclamos y garantizaron las actividades escolares para toda la semana que viene, debido a que el próximo lunes 15 es feriado nacional, con lo cual se trataría de otra semana corta de clases. Al menos esto es lo que se dio a conocer ayer desde Rosario. Tanto la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), que ratificó un acatamiento del 100% en el ámbito público, como el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), que también confirmó el guarismo del miércoles del 95%, están en pie de guerra con el gobierno provincial, junto a otros gremios de la administración estatal, por su negativa a reabrir las paritarias hasta septiembre, como estaba acordado. De acuerdo a lo publicado por La Capital, AMSAFE Rosario pedirá una asamblea provincial del gremio para definir los pasos a seguir en el plan de lucha. Asimismo, el secretario general de Sadop, Martín Lucero, dijo que la adhesión al paro y la movilización del miércoles "ha sido de las más altas de los últimos años, por paliza". Y explicó que en los próximos días se llevarán a cabo reuniones de los cuerpos orgánicos y será así durante la semana próxima por lo que no habrá medidas de fuerza. "Sí tenemos votado un plan de lucha de continuidad con AMSAFE, así que también vamos a esperar esa decisión de los compañeros", afirmó y agregó: "Sería una buena oportunidad para que el gobierno llame a paritarias, pero no parece ser la voluntad del gobernador". En tanto, desde AMSAFE Castellanos, el delegado Adrián Oesquer le manifestó a este Diario que "si en los próximos días no se convoca a mesa paritaria, habrá nuevamente asamblea provincial que definirá a través de las propuestas y voto de los docentes en cada escuela las acciones a seguir. Por el momento no hay nada resuelto de cara a la semana que viene, y todo depende de el día de convocatoria a la asamblea, ya que complica un poco la semana corta".

Por último, según el secretario gremial de AMSAFE provincial, Paulo Juncos, "en esta segunda jornada el acatamiento fue del 100% a lo largo y ancho de toda la provincia". El dirigente ponderó la movilización del día anterior a Santa Fe, donde hubo más de 10.000 empleados públicos de la provincia, y reclamó "la inmediata apertura de paritaria para discutir el aumento salarial, las modificaciones en nivel secundario, los cargos en Educación de Adultos, las destitularizaciones, la cobertura del Iapos, y las condiciones edilicias de las escuelas". Mientras que Juncos afirmó que "sin convocatoria a paritarias, hay continuidad del conflicto", Lucero recordó que desde marzo están pidiendo mes a mes la reapertura de la mes paritaria sin respuesta y concluyó. "Ahora hay otra oportunidad. Si no es así, es pura y exclusiva responsabilidad del gobernador de la provincia".