Mársico: “estamos ante un Gobernador abatido y sin capacidad de respuesta”

“En dos años y casi ocho meses en que el gobernador Perotti comanda los destinos de Santa Fe, el ex Comisario General, retirado Rubén Rimoldi, es el tercer funcionario que se designa al frente del Ministerio de Seguridad, entiendo que no es un dato menor que confirma la escasez de herramientas eficaces para abordar un fenómeno que preocupa, angustia y conmueve, a la mayoría de los santafesinos como es la inseguridad, situación con la que día tras día se convive en muchas localidades de la Provincia”, sostuvo el edil demoprogresista.

“Primero apareció un Ministro (Marcelo Saín) que nos parecía convencer con sus afirmaciones ampulosas y su vasto conocimiento, pero que resultó ser una verdadera catástrofe que se precipitó sobre nuestra geografía provincial, con una ineficacia total a la hora de combatir el delito, mofándose del sufrimiento de los familiares de fallecidos en hechos de violencia, a través de declaraciones poco felices y provocadoras en las cuales este patético personaje buscaba justificar su falta de respuesta a las demandas de los ciudadanos; insultos al propio Gobernador; hasta llegar al extremo de estar acusado de espiar a políticos, empresarios y periodistas, más concretamente buscar obtener información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos, mientras tanto el sur de la Provincia estaba sumergida en un baño de sangre, situación que actualmente se agravaba hora tras hora”, aseveró Mársico.

“Actualmente Saín -asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación- está imputado en el marco de un legajo en el que el Ministerio Público de la Acusación, investiga el accionar en una licitación para comprar armas para la Policía de Santa Fe, mientras se desempeñaba como Ministro, la cual habría presentado irregularidades”, cuestionó el Concejal del PDP.

“Luego de esta pesadilla, nombraron a un inoperante e ineficaz funcionario como ser Lagna que acaba de renunciar”, esgrimió el edil pedepista.

“Licitaciones caídas, demoras en las contrataciones, subejecución de partidas; fue el común denominador del mandato de Lagna, incluso habiendo fondos que llegaron de Nación y una Ley de Emergencia en Seguridad que la Legislatura Provincial le dio al Gobierno, para disponer de dinero rápidamente, evitando de esta manera procesos burocráticos lentos, para la adquisición de insumos e implementos, pero la falta total de gestión fue el común denominador de este ex Ministro”, acusó Mársico.

“La Unidad Regional V, no escapó de esta desidia y falta de organización, por parte del Gobierno Provincial, en estos dos años y ocho meses el actual Director de Policía José Carruega es el sexto Jefe, que se designa; ¿De qué planificación en seguridad estamos hablando para nuestra Ciudad y el Departamento?”, se interrogó Lisandro Mársico.

“Está claro, no hay políticas contundentes y claras en materia de seguridad, nunca las hubo, solo son parches que desembocan en esta crítica situación, un Gobernador abatido y sin ideas, rodeado de un conjunto de Ministros que no están a la altura de la circunstancia, donde la cruel realidad los sobrepasa incapaces de poder ni siquiera esgrimir un fundamento sólido para enfrentar la compleja coyuntura”, reprochó el legislador local.

“En otro orden de cosas y como si fuera poco, la mayoría de los sindicatos movilizados en la Provincia, huelgas de por medio, reclamando a un Gobierno, sordo y encerrado en sus propios dilemas, que está en la lona y con la cuenta regresiva por terminar, está grogui”, esgrimió el Concejal rafaelino.

“Sr. Gobernador, el destino de los santafesinos, en lo que a Ud. compete está en sus manos, abra su pensamiento, ya no puede seguir actuando con los mismos modos y caprichos, como cuando se desempeñaba como Intendente de nuestra ciudad, la envergadura de su cargo y lo que este conlleva es muy superior y diferente; está enfrentado con los gremios, con la oposición y con varios de su propio espacio político, es el tiempo de generar consensos, acuerdos, la triste realidad provincial y nacional, así lo demandan”, sentenció Lisandro Mársico.