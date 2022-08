Reconocen a cuatro alumnos del Colegio Nacional por el proyecto de un satélite

La distinción fue propuesta por el bloque Justicialista del Concejo y se realizó en la mañana de ayer, en el marco de la sesión ordinaria de la semana.

En la fundamentación se indica que “hubo 900 grupos que hicieron una primera capacitación, 500 presentaron proyectos y fueron elegidos 26 en todo el país, entre estos últimos el de los jóvenes rafaelinos que se denomina “EcoFly”, y consiste en el diseño y producción de un satélite a escala llamado ANADIEGO-SAT (en homenaje a la primera mujer astrónoma argentina, quien fue secuestrada y muerta por la dictadura militar), que será lanzado en un cohete hasta una altitud aproximada de un kilómetro (troposfera) para medir la presión y temperatura en la atmósfera.

Como misión secundaria podrá registrar la concentración de aerosoles atmosféricos producto de la deriva secundaria de agroquímicos.

La impulsora del proyecto, concejal Brenda Vimo, manifestó que “es infinitamente positivo y tal vez no lleguen (mirando a los estudiantes) a dimensionarlo, pero viéndolo de afuera emociona mucho y da alegría”.

“No me alcanza con felicitarlos, quiero celebrar esta situación, porque debe ser festejada socialmente”, expresó la edil. Y continuó: “ni hablar del tema elegido para desarrollar y estudiar porque esa vinculación entre lo ambiental y la juventud, cuando me enteré del proyecto verdaderamente me emocionó que una problemática como esta despierte el interés de los jóvenes”.

“En nombre de nuestra sociedad, les quiero agradecer porque han abierto un camino maravilloso con lo que han hecho”, cerró.

Después, todos los Concejales se pronunciaron en la misma dirección manifestando el orgullo que significan e importan para el Concejo y para la ciudad de Rafaela y deseándoles el mayor de los éxitos en el concurso.

La estudiante Andrea Alderete tomó la palabra y agradeció el reconocimiento y señaló que “el esfuerzo que hacemos es bastante grande y hace rato que nosotros estamos con diferentes proyectos. Este es el último porque es el último año y la verdad es que no pensábamos que iba a tener tanta repercusión, nos han hecho muchas entrevistas y es muy bueno ver que la gente se interesa por estas cosas. Es muy lindo este momento, que nos den un diploma, nos ayuda y nos estimula. De esto son parte también nuestros profesores, la gente del Inta, que nos ayudaron con muchísima información y gracias por poder estar acá”.



DECLARACIÓN

POR EVA PERÓN

Lo que siguió fue la aprobación de otra iniciativa de la bancada oficialista para “declarar de Interés Municipal las actividades realizadas en el marco del 70º aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, “Evita”, el 26 de julio pasado.

Quien argumentó el proyecto fue la concejal Valeria Soltermam y expresó que “Evita es uno de los personajes más importantes de la política nacional del siglo XX. Una mujer que logró materializar en el Gobierno de Juan Domingo Perón el voto femenino y así reivindicar la lucha de tantas otras mujeres que la antecedieron. Eva no fue solo palabras sino que, sobre todo, fue acción y llegó a los lugares más inhóspitos de nuestro país para toparse con las realidades más crudas, realidades que en muchos casos pudo transformar a través de políticas públicas. Por eso a tantos años de su partida su recuerdo aún sigue vivo”.

La radical Alejandra Sagardoy en apoyo del proyecto señaló que "el trabajo de Evita no se limitó solo a lo social sino que en 1946 fundó el partido Peronista Femenino y le dedicó toda su capacidad para darle a las mujeres el lugar que nos merecíamos y durante muchos años venían siendo postergados. Fue una luchadora que logró trascender un partido político y por eso acompañamos este proyecto”.

Estuvieron presentes en el recinto y siguieron con atención los discursos las Mujeres Peronistas del Departamento Castellanos.



DIFERENCIAS POR

POLÍTICAS DE VIVIENDA

La aceptación de la donación de fracciones de terrenos del Instituto Municipal de la Vivienda al Estado Municipal, en el espacio donde se ofrecerán 315 lotes, en el norte de la ciudad, para permitir que el Ejecutivo lleve adelante la licitación para obras de infraestructura, generó algunos contrapuntos entre oficialismo y oposición.

El edil Juan Senn defendió el proyecto y recordó que “en 2020 el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat resolvió la creación del Plan Nacional de Suelo Urbano (PNASU) por el que destina fondos para dotar de infraestructura a loteos y se necesita aceptar esta donación para llevar adelante el concurso de ofertas para los trabajos”.

El radical Leonardo Viotti, apuntó que “es una acción importante para la ciudad en función de la necesidad de quienes quieren tener un techo propio”, pero criticó: “venimos un poco atrasados con las herramientas que debe dar el Estado,

seguimos y todavía seguimos esperando por los 72 departamentos, 48 en el barrio San José y los otros 42. A este paso vamos siempre detrás de la demanda y en los últimos años vemos que ha sido muy poco lo que se hizo”.

Quien le salió al cruce fue Soltermam al mencionar que “hace poco donamos tres terrenos para las torres del barrio San José, están 315 en el norte y hay 250 créditos Procrear y todos son financiados con fondos del Gobierno nacional”.

Ceferino Mondino pidió la palabra para reprochar que es integrante de la Comisión Municipal de Vivienda y en estos 8 meses (los que lleva como edil) nunca se la convocó a reunión. No se quedó ahí con los cuestionamientos y dijo “celebro los lotes pero acá la única verdad es la realidad y estos siguen siendo solo anuncios. Hay que hablar de soluciones cuando las familias están adentro. No se puede jugar con la ilusión de la gente, sabemos que los jóvenes y muchas familias perdieron ya la esperanza de tener su techo".

La donación fue aceptada, al igual que la cesión efectuada por los señores Carlos Alejandro Eguiazu y Marcelo José Modenesi por una fracción de terreno de su propiedad, para ser destinada a: el ensanche de calle Mayor Marcelo Pedro Lotufo.



MÁS INFORMACIÓN

Otro proyecto que tuvo sanción fue la Ordenanza presentada por el bloque Juntos por el Cambio para la creación del “Informe de Gestión Económico-Financiera Municipal”, debido a que consideran insuficientes los datos que recibe del Ejecutivo sobre las erogaciones destinadas a la contratación de bienes y servicios.

En el proyecto se hace la salvedad que “si bien el Ejecutivo Municipal eleva a este Concejo Municipal mensualmente los informes denominados “Decreto 543” listado mensual de la liquidación de pagos a proveedores disponibles para su cobro y “Decreto 547” listado mensual de los pagos por Contaduría Municipal, dichos informes no se encuentran establecidos ni regulados por norma legal alguna” que contemple la calidad y cantidad de información que pretende tener la oposición.

“Este informe que proponemos -sostuvo el concejal Leonardo Viotti- no está por Ordenanza y es lo que queremos, pero también es incompleto porque falta información y no sabemos qué estamos pagando a algunos proveedores, ni cuál es el servicio que presta o los bienes que se están pagando".



ARREGLOS EN

EL CEMENTERIO

La Minuta de Juntos por el Cambio (JxC) solicitando al Ejecutivo que se lleven a cabo de manera urgente reparaciones en la necrópolis local también tuvo consenso.

“Resulta impostergable la reparación de galerías y la propia fachada del Cementerio Municipal, debido al notorio deterioro que presenta tanto en sus paredes como en sus techos". También se advierte que “urge tomar medidas tendientes a disminuir los robos que sufren las sepulturas, y para esto solicitamos mayor iluminación y personal de guardia durante todo el horario nocturno”, expuso Miguel Destéfanis, autor del pedido. Igualmente, reclamó “el arreglo del montacargas ubicado en las galerías 19, 20 y 21, que está fuera de servicio desde hace 4 años y dificulta subir y bajar los féretros de los pisos superiores”.



ESTACIONAMIENTO

E ILUMINACIÓN

Dos Minutas de Comunicación presentadas por el edil Lisandro Mársico con requerimientos al Gobierno municipal salieron sin inconvenientes. Por una de ellas pide que “se demarque un estacionamiento para motos en el nuevo Hospital".

Más allá de haber votado a favor de la Minuta, el concejal oficialista Juan Senn reveló que “está a la firma el Decreto del Intendente pidiendo al área que corresponde que se lleve adelante la demarcación”.

Por la restante Minuta, el pedepista solicitó “reforzar la iluminación en el espacio público que se generó a partir del entubado del Canal Norte entre la Ada. Gabriel Maggi y las calles Chaco, José Buffa y C.Bollinger".

Finalmente, se aprobó una Ordenanza que dispone la reserva exclusiva para el ascenso y descenso de personas, en el cordón Norte de calle Dentesano (sede de Atlético de Rafaela), por un tramo de 15 metros contados a partir de los 44 metros de la prolongación de la línea de edificación municipal este de calle Urquiza, hacia el este.

La restricción rige de lunes a viernes y de 16 a 22 y sábados de 08 a 12.