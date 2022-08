El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, intenta promover la articulación y cooperación entre el sector público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

En este marco, esta semana en instalaciones del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, ubicado en Chacabuco 553, comenzó la formación "Elaboración de hortalizas y vegetales procesados” para la comunidad.

DISTINTAS EXPRESIONES

Al respecto, Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo local, destacó que "comenzamos un nuevo curso del programa provincial Santa Fe Capacita, en este caso en el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación".

Luego explicó que “el Gobierno provincial, en conjunto con la Municipalidad de Rafaela desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, articuló para poder tener estos cursos en la ciudad, y a su vez, también se sumaron diferentes instituciones, universidades, clubes y sindicatos. Juntos y juntas, podemos formar a casi 600 personas en 20 cursos bajo este programa”.

Seguidamente, Florencia Armando, una de las coordinadoras locales de Santa Fe Capacita, expresó "estos cursos surgen desde la Oficina Municipal de Empleo, articulando con el Gobierno provincial, CGT y los distintos sindicatos, entre otras instituciones. La idea es que la población los pueda aprovechar para desarrollarse en diferentes temáticas.

“Hay una variedad importante de cursos dentro de la Oficina, las y los visitamos a que los conozcan en 9 de Julio 420”.

A su turno, Marisa, participante de la formación que inició, contó que “ine para saber un poco más. Me enteré del curso por las redes. Me fui interiorizando y me inscribí en esta formación. Me parece interesante porque se puede aplicar en lo diario. En mi casa cocino, así que si bien no hago conservas, puedo empezar a hacerlas y también puede llegar a ser un emprendimiento. Lo veo como una salida laboral factible”.

ARTICULACION

Por último, Andrés Brarda, asesor legal de la Confederación General del Trabajo rafaela, dijo “Estoy contento por estos cursos que se están dando entre la articulación de CGT, Municipio y distintas instituciones. Destacamos el rol que cumple en sindicato, no solo de defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora, sino también en lo referente a la capacitación. Es importante que no solo el dirigente gremial esté capacitado, sino también los trabajadores, ciudadanos y no afiliados”.