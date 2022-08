La maquinaria agrícola atraviesa un momento difícil y preocupa el futuro

El escenario para los sectores productivos está signado por la incertidumbre. Son varios los factores que conspiran contra las actividades y sus márgenes. Y la maquinaria agrícola, especialmente, no escapa a este contexto.

Actualmente, el sector afronta problemas importantes que afectan la entrega de equipos y, peor aún, podrían llevar a una paralización de ventas. Así lo reveló el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Eduardo Borri.

“A veces uno viene golpeado por la situación del país y cree que somos los peores del curso, pero el mundo también sufre con la entrega de maquinaria. Hay demoras de cuatro o cinco meses y obviamente en Argentina se le pone ´chimichurri´ porque de alguna manera la restricción de divisas hace que no podamos pagar demorando la llegada de insumos que estamos necesitando”, explicó.

El empresario señaló que la fabricación de maquinaria agrícola integra el doble de componentes locales que la industria automotriz, pero reconoció que “no producimos el 100% de nuestros insumos entonces necesitamos un sano equilibrio entre el agregado de valor local, más la incorporación de ciertas partes que no se producen en Argentina y quizás nunca se produzcan”. Ahora bien, en un país tan convulsionado, Borri afirmó que también “se han perdido precios de referencias locales”. Y agregó: “ya ni siquiera el acero, que es producido acá, tiene un valor conocido por los fabricantes”.



“SE VAN A PARALIZAR LAS VENTAS”

Borri admitió que hay una gran preocupación con relación a las ventas, pero también indicó que hay “seis meses de fabricación por delante y que de alguna manera tenemos un plafón y podemos esperar un mes hasta que la situación aclare”. De todas maneras, fue contundente: “yo veo que se van a paralizar las ventas porque no hay precio ni mucha variación; hoy estamos fabricando productos que vendimos hace seis meses atrás y eso es lo más preocupante porque requerimos a lo mejor de muy pocos elementos para completar la fabricación y entendemos que en una sana relación con el Gobierno se tendría que poder destrabar”.

Y agregó: “los fabricantes que recibimos pesos en el pasado lo que hicimos fue convertirlos en materia prima para producir esas ventas que se venían hacia adelante por una cuestión de asegurar valor de lo que se estaba vendiendo. Ahora, no hemos comprado el 100% de los elementos y faltan algunas cosas, entonces creemos que diciendo exactamente qué necesitamos el Gobierno tendría que poder acceder rápidamente”.



GRAN IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

La maquinaria agrícola es un rubro que tiene un gran impacto en el interior productivo, fundamentalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (en menor medida) donde se ubican los “clústers”. Sin dudas, en esas zonas se siente cuando el sector atraviesa buenos tiempos, pero también cuando las épocas de “vacas flacas” se presentan con fuerza.

“Venimos creciendo a razón de unos 5.000 – 6.000 puestos de trabajo por año y en este momento estamos en alrededor de 40.000 empleos directos. Si bien hay luces amarillas respecto a la producción, la realidad es que necesitamos juntarnos para generar más recursos disponibles en el interior de país”, expresó el presidente de la CAFMA.

Y completó: “si bien estamos creciendo en exportaciones, todavía el 95% de nuestros producidos está vendiéndose en el mercado interno. Hemos estado incrementando nuestras estructuras industriales y habrá capacidad industrial y comercial como para poder abordar mercados externos”.