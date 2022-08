Emanuel Zamora regresó al triunfo en el Certamen Argentino de Motociclismo

Por Víctor Hugo Fux



Nada menos que 19 años debieron transcurrir para que el piloto rafaelino Emanuel Zamora se reencuentre con el triunfo en el Certamen Argentino de Motociclismo, el más importante que se disputa en el plano nacional en óvalos de tierra.

Desde aquel 17 de agosto de 2003, cuando había conseguido su última victoria en la población de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba, no volvió a festejar, hasta el pasado domingo, en el escalón más alto del podio.

Su anterior éxito lo había logrado en la categoría 125 Internacional, en tanto que en la séptima fecha de la actual temporada lo hizo en 125 Graduados, en el circuito "Florencio Díaz", en una programación organizada por el Club Defensores de Centeno.

Los otros vencedores fueron Valentino Rumi, en 50 Escuela; Ian Olmedo, en 50 Minimotos; Camilo Leclereg, en 110 Menores; Maximiliano Cáceres, en 110 Mayores; Agustín Benítez, en 125 Internacional y Matías Frey, en 250-450 Internacional.

Las finales se resumen en las siguientes clasificaciones:



50 Escuela: 1° Valentino Rumi; 2° Valentín Garro; 3° Luis Bulacia; 4° Joaquín Cáceres; 5° Benjamín Ibarra; 6° Jorge Rodríguez; 7° Lucio Branca; 8° Santiago Mattio; 9° Santino Delgado y 10° Brandon Marignani.



50 Minimotos: 1° Ian Olmedo; 2° Santino Santarossa; 3° Valentino Chiabotto; 4° Fabricio Carrivale; 5° Bernardo Fernández; 6° Gala Vissani; 7° Milo Schonfeld; 8° Leandro Bruno; 9° Michel Ferrero y 10° Leandro Suasnabar.



110 Menores: 1° Camilo Leclereg; 2° David Florenza; 3° Franco Colella; 4° Valentín Acosta; 5° Stefano Luque; 6° Santiago Guzmán; 7° Frano Sena; 8° Matías Baudino; 9° Agustín Schatzle y 10° Brian Torrilla.



110 Mayores: 2° Maximiliano Cáceres; 2° Daniel Chávez; 3° Tobías Martini; 4° Máximo Vicente; 5° Fabio Fornero; 6° Juan Pablo Rossello; 7° Leonardo Fornero; 8° Benjamín Fanucce; 9° Agustín Pellegrini y 10° Lucas Fornero.



125 Internacional: 1° Agustín Benítez; 2° Sebastián Verdoia; 3° Juan José Coduri; 4° Juan Martín Viganoni; 5° Hipólito Martini; 6° Camilo Leclereg; 7° Ezequiel Martínez; 8° Gianfranco Brunetto; 9° Gonzalo Delgado; 10° Matías Varaldo… 13° Ulises Chiabotto.



125 Graduados: 1° Emanuel Zamora; 2° Juan José Mulle; 3° Marcelo Carrozza; 4° Juan Martín Viganoni; 5° Juan Pablo Penida; 6° José Luis Aragón; 7° Ezequiel Pairetti; 8° Williams Tisera; 9° Gianfranco Brunetto y 10° Rodrigo Fernández.



450 Internacional: 1° Matías Frey; 2° Maximiliano Varas; 3° Sebastián Verdoia; 4° Javier Lucero; 5° Erik Barrios; 6° Nicolás Stelli; 7° Tomás Marquez; 8° Gabriel Plaja; 9° Damián Sosa y 10° Sebastián Almirón.



EL CALENDARIO

Esta nueva edición del Certamen Argentino de Motociclismo tendrá continuidad el fin de semana del 27 y 28 de agosto, cuando se dispute un clásico.

Se trata de la prueba más importante del calendario, por su rico historial y por su excepcional convocatoria, tanto que el circuito "David Dondoni (h)" de la localidad de Santa Clara de Buena Vista, es identificado como la verdadera "Catedral" del motociclismo del interior de la República Argentina.

Luego de esa competencia, el CAM se presentará el 17 y el 18 de septiembre en San Guillermo.

La penúltima de la temporada se anuncia para el 8 y 9 de octubre en San Carlos Sud.

Finalmente, el "Premio Coronación" se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en Ramona.



PROMOCIONAL

El 21 de agosto se disputará la sexta fecha del CAM Promocional en el circuito "Adrián 'Bocha' Gavatorta", de la ciudad de Gálvez.

En consecuencia, se mantiene la fecha anunciada pero se cambia de escenario debido a que en la ciudad de Totoras (donde se había anunciado la continuidad de la temporada), no se podrán realizar las competencias ya que, en ese caso, se superpondría con otro evento deportivo.

Por lo tanto, la Municipalidad de Totoras no autorizó la realización de ambos el mismo día.