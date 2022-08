“Las adversidades nos potencian y nos hacen sacar nuestro mejor rendimiento”

El próximo sábado 13 de agosto se jugará la última fecha del Final Four del Torneo Regional del Litoral, en Segunda División. El campeón defensor es CRAR: en 2021, en la vuelta a la competencia post pandemia y sin ascensos ni descenso, ganó la final ante Tilcara en Paraná. Ahora, en este 2022, y esperando el inicio de la etapa de Reclasificación el equipo que conduce Enrique López Durando tiene una nueva posibilidad de dar una vuelta olímpica. Si bien no define nada en cuanto al ascenso, hay una copa en juego y nadie la quiere perder.



“Estamos con cierta ansiedad en el grupo, con muchas ganas. Si bien el objetivo principal está puesto en lo que viene después, en la Reclasificación y esa posibilidad de pelear por ese ascenso, uno siempre quiere competir y ganar todo lo que juega”, indicó Juan Nicolás Imvinkelried, capitán de CRAR.



En estas horas previas al juego ante Logaritmo, el sábado a las 14.30hs en Rafaela, el back del elenco rafaelino destacó la importancia de “tener la posibilidad de poder lograr otra vez el título en esta categoría es muy importante y nos motiva muchísimo”, recordando la consagración del año pasado. Y “nos estamos entrenando y preparando de la mejor manera y esperemos que podamos festejar un nuevo título, ahora en casa”.



CRAR viene de obtener un gran triunfo en Rosario ante Los Caranchos por 28 a 23, match que no comenzó de la mejor manera para el Verde, pero supo recomponerse a tiempo y mostró el carácter necesario para superar a un durísimo rival en su propia cancha.

“El partido había arrancado con un par de malas noticias, la lesión de Pedro Rubiolo en la entrada en calor y a los 5 minutos Mati Rocchi, otro jugador importante, tuvo que salir reemplazado”, recordó Imvinkelried, y destacó: “Lo más valorable de este equipo es que nos sabemos recomponer bien ante las adversidades, nos potencian y nos hace sacar nuestro mejor rendimiento”.

En relación al desarrollo del juego, Nicolás comentó: “Comenzamos abajo en el marcador y el grupo se hizo fuerte, aparecieron los líderes que tenían que salir y en base a la actitud empezamos a jugar a nuestro juego, pudimos darlo vuelta y demostrar muy buenas facetas en buena parte del partido que hizo que podamos ganar bien el encuentro”.

Y cerró: "Nos arrepentimos del final, no supimos cerrarlo bien, no marcamos la diferencia que tendríamos que haber marcado y les terminamos cediendo a Caranchos 2 puntos que para ellos son muy importantes porque los deja primeros en la tabla".



EL JUEGO ANTE LOGA



La fecha 3 del Final Four de Segunda División del TRL 2022 se jugará el sábado 13 de agosto y CRAR recibirá a Logaritmo de Rosario en Rafaela. El juego principal comenzará a las 14.30hs y a las 12.45hs jugarán las Reservas.

El referee del encuentro principal será Juan Ballesteros (UER).

En el otro juego, Jockey Club de Venado Tuerto vs Los Caranchos, con Fabián Prats (USR) como árbitro.

LAS POSICIONES: Los Caranchos 7, puntos; CRAR 6; Jockey Club Venado Tuerto 5; Logaritmo 4.