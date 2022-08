Niño de 1 año casi se asfixia con una bolita

De acuerdo a información puesta en conocimiento de La Opinión en la tarde de ayer, siendo las 17.15 aproximadamente, en la base de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) ingresó un pedido de auxilio sobre que en calle Corti al 900 -barrio Mora- un niño estaba sufriendo un principio de asfixia por atragantamiento.

A la llegada de la GUR, el menor estaba ahogado y le costaba respirar. También gritaba ya que el aire no pasaba hacia su interior.

En ese marco, los agentes de la Guardia Urbana procedieron a practicarle de urgencia al niño de 1 año y 10 meses llamado "Maxi" la "Maniobra de Heimlich". Esta es una maniobra que permite sacar objetos de las vías aéreas en una emergencia.

En esa maniobra, el pequeño niño expulsó por su boca una bolita de vidrio que había tragado previamente, y ya no fue necesaria la presencia de SIES 107.

El niño fue llevado luego a la guardia pediátrica que funciona en el nuevo Hospital que se está construyendo en Bv. Lehmann y quedó definitivamente fuera de peligro.



HALLAN UN NIÑO

EXTRAVIADO

Cerca del mediodía de la jornada de ayer, se extravió un niño de tres años de edad y de ello tomó conocimiento personal de la Policía y Guardia Urbana de la localidad de Ataliva.

Felizmente, en colaboración con vecinos los servidores públicos dieron con el paradero del menor, a la vez que se dio inicio a una actuación al respecto.

El pequeño tiene 3 años de edad, es de apellido Farías, y se encontraba en buen estado de salud.

Asimismo, su madre manifestó que no resultaba necesario que se lo asista médicamente, y que todo fue solamente un gran susto.