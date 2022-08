El BCRA rompió la racha y compró dólares

El Banco Central interrumpió una racha de diez jornadas consecutivas con ventas y logró comprar ayer US$ 15 millones, al intervenir en la plaza cambiaria. El resultado fue positivo gracias a que la demanda de energía descendió a US$ 50 millones, tras promediar los US$ 100 millones en las últimas jornadas.

Este miércoles se concretaron las primeras operaciones de venta de soja con el nuevo esquema que permite a productores obtener más dólares, pero fueron por poco volumen.

El dólar blue subió $2, a $295, y la brecha con el oficial se ubica en el 119,9%. El mayorista avanzó 25 centavos, a $134,10, de acuerdo con el promedio en las principales entidades del sistema financiero.

El dólar ahorro o solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- se eleva 20 centavos a $232,47. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- se incrementó 20 centavos, a $246,56.

El dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el Global 2030- cede 0,9% y cotiza a $285,09, con lo cual el spread con el tipo de mayorista llega al 112,6%. El MEP -también valuado con el Global 2030- opera sin variaciones a $279,33, por lo que la brecha frente al tipo de cambio oficial alcanza el 108,3%. El dólar cripto cae 0,3% hasta los $285,91, según el promedio entre exchanges locales.

Así, el dólar paralelo llega a su mayor valor en lo que va de agosto. En tanto, la brecha entre el informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 120%, luego de haber trepado al 160% el 22 de julio último, su máximo en 40 años.