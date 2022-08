Victorias de los visitantes

Anoche se puso en marcha la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos.Florida de Clucellas sorprendió a Atlético de Rafaela y le ganó 1-0 en el Predio Tito Bartomioli. El gol para la victoria visitante fue anotado por Mauro Montenegro (15m ST), de penal. En Reserva la ‘Crema’ goleó 7 a 0.En Sunchales, Argentino de Vila goleó 3-0 al Deportivo Libertad con goles de Gonzalo Manelli (30m PT), Agustín De Marco e/c (18m ST) y Nicolás Dondo (50m ST). La visita terminó con 9 tras las expulsiones de Juan Raineri (31m ST) y Matías Fraire (35m ST). En Reserva fue 2-0 para LibertadJueves 21hs Ben Hur vs 9 de Julio (Mauro Cardozo), 21.30hs Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales (Ángelo Trucco), 22.00hs Atlético María Juana vs Dep. Aldao (Ariel Gorlino). Viernes: 22.00hs Sportivo Norte vs Dep. Tacural. Domingo: 15.30hs Bochazo vs Talleres, Libertad vs Vila, Peñarol vs Quilmes, Ramona vs Brown.Ben Hur 16, puntos; 9 de Julio 13; Ramona 12; Ferro 11; Libertad 11; Atlético 11; Sportivo 10; Brown 10; Peñarol 10; Tacural 9; Arg. Quilmes 8, Dep. Aldao 8; Arg. de Vila 7; Unión 7; Bochazo 5; Florida 5; Atlético MJ 3; Talleres MJ 1.