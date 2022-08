El Concejo trata nueve proyectos

El resto de las iniciativas son: tres Minutas de Comunicación -dos del PDP/Frente Progresista y una de Juntos por el Cambio (JxC)-; dos Resoluciones del bloque Frente de Todos/Frente Juntos; y dos Ordenanza enviadas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM)

En una sesión que insumirá muy poco tiempo los ediles rafaelinos tendrán en consideración, pero sancionarán finalmente, la creación del “Informe de Gestión Económico-Financiera Municipal”, presentado por JxC, debido a que consideran insuficientes los datos que recibe del Ejecutivo sobre las erogaciones destinadas a la contratación de bienes y servicios.

En el proyecto se hace la salvedad que “si bien el Ejecutivo Municipal eleva a este Concejo Municipal mensualmente los informes denominados “Decreto 543” listado mensual de la liquidación de pagos a proveedores disponibles para su cobro y “Decreto 547” listado mensual de los pagos por Contaduría Municipal, dichos informes no se encuentran establecidos ni regulados por norma legal alguna” que contemple la calidad y cantidad de información que pretende tener la oposición.

“Este informe que proponemos -sostuvo el Concejal Leonardo Viotti- no está por Ordenanza y es lo que queremos, pero también es incompleto porque falta información y no sabemos qué estamos pagando a algunos proveedores, ni cuál es el servicio que presta o los bienes que se están pagando”.

En importancia, le sigue la Minuta que, con autoría del edil MIguel Destéfanis, ingresó el bloque opositor mayoritario, solicitando al DEM solicita al Ejecutivo que se lleven a cabo de manera urgente reparaciones en la necrópolis local.

“Resulta impostergable la reparación de galerías y la propia fachada del Cementerio Municipal, debido al notorio deterioro que presenta tanto en sus paredes como en sus techos …. también se advierte que “urge tomar medidas tendientes a disminuir los robos que sufren las sepulturas, y para esto solicitamos mayor iluminación y personal de guardia durante todo el horario nocturno”, expuso el radical al fundamentar su propuesta y puso énfasis al reclamar el arreglo del montacargas ubicado en las galerías 19, 20 y 21, que está fuera de servicio desde hace 4 años y dificulta subir y bajar los féretros de los pisos superiores”.



MÁS PROPUESTAS

OPOSITORAS

Dos Minutas de Comunicación presentadas por el edil Lisandro Mársico con requerimientos al Gobierno municipal también tendrán luz verde esta mañana. Por el primero de ellos pide que “se demarque un estacionamiento para motos en el nuevo Hospital sobre la calzada ya sea por Presidente Arturo Frondizi o 25 de Mayo o en un sector cercano al sitio donde comenzó a funcionar el sector de pediatría”.

Por la restante Minuta, el pedepista solicita “reforzar la iluminación en el espacio público que se generó a partir del entubado del Canal Norte entre la Ada. Gabriel Maggi y las calles Chaco, José Buffa y C.Bollinger.

“El lugar se encuentra escasamente iluminado, está en penumbra y los vecinos con viviendas colindantes lo están reclamando con urgencia por cuestiones de seguridad. Es compleja la situación porque sabemos que es un barrio (Italia) donde se producen hechos contra la propiedad y gente malviviente residiendo en ese sector así que lo mínimo que podemos hacer es iluminar”

A propuesta de la bancada oficialista llegan a recinto un proyecto para “declarar de Interés Municipal las actividades realizadas en el marco del 70º aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, “Evita”, el 26 de julio pasado; y

otro para reconocer a los alumnos año de la EESO Nº 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”, Angelina Zanatta, Agustina Quiroga, Alan Lajetzky y Andrea Alderete, quienes fueron elegidos por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para la Convocatoria CANSAT Argentina, iniciativa internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo, entre ellas: la NASA (EE.UU) y la ESA (Europa).

El proyecto se denomina “EcoFly”, y consiste en el diseño y producción de un satélite del tamaño de una lata de gaseosa a escala llamado ANADIEGO-SAT, que será lanzado a la tropósfera para medir la presión y temperatura en la atmósfera.

Como misión secundaria, planteada por los alumnos, podrá registrar la concentración de aerosoles atmosféricos producto de la deriva secundaria de agroquímicos.



PROYECTO DE

ORDENANZAS

Finalmente, habrá tres proyectos de Ordenanzas del Ejecutivo. El primero dispone una reserva exclusiva para el ascenso y descenso de personas, en el cordón Norte de calle Dentesano (sede de Atlético de Rafaela), por un tramo de 15 metros contados a partir de los 44 metros de la prolongación de la línea de edificación municipal este de calle Urquiza, hacia el este.

La restricción rige de lunes a viernes y de 16 a 22 y sábados de 08 a 12.

Las otras dos iniciativas, están relacionadas con la aceptación de donaciones. La primera de ellas es efectuada por los Señores Carlos Alejandro Eguiazu y Marcelo José Modenesi por una fracción de terreno de su propiedad, para ser destinada a: el ensanche de calle Mayor Marcelo Pedro Lotufo; la otra es del Instituto Municipal de la Vivienda por 10 fracciones de terreno con destino a calles y espacios públicos en el plan 315 lotes en el norte de la ciudad.