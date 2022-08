Los docentes ratificaron el paro de 48 horas para mañana y el jueves

Los docentes oficiales nucleados en AMSAFE ratificaron la segunda semana consecutiva con medidas de fuerza en reclamo de la reapertura de la discusión salarial. La huelga de 48 horas estará acompañada por una movilización a realizarse este miércoles, concentración que -a la tarde de este lunes- no tenía hora, ni lugar definido. Al mismo tiempo,

la Unión Docentes Argentinos (UDA) volvió a convocar a un paro de 72 horas para esta semana entre el miércoles y el viernes.

Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafe, le dijo a UNO que "no hubo ningún contacto con el gobierno" y que por eso ratificaron "la resolución en asamblea: paro de 48 horas, miércoles y jueves, con movilización provincial el miércoles". Lejos de llegar a punto de encuentro, las posiciones entre el gobierno y los sindicatos siguen siendo antagónicas. Este lunes, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, volvió a manifestar que no se adelantaran los tramos de aumento, ni la discusión salarial.

En este contexto, el conflicto seguiría escalando aún más. Alonso apuntó: "La resolución de asamblea establece que una vez realizados los paros del 10 y el 11 va a haber una asamblea evaluativa para ver de qué manera continua el plan de lucha". Y afirmó: "En caso de que nosotros no tengamos una convocatoria al ámbito paritario estaremos en asamblea nuevamente definiendo de qué manera vamos a continuar el plan de lucha". ¿Podría haber un recrudecimiento más sobre el conflicto que continúa? El titular de Amsafe respondió: "Es posible, sí. Si la posición del gobierno sigue siendo una posición intransigente, indudablemente que los docentes seguiremos el conflicto. ¿Quién es el responsable de solucionar el conflicto? Si hay un responsable, es un gobierno que lo único que hace es no escuchar a las trabajadoras y trabajadores".

Destacó "la contundencia del paro, el de 48 horas de la semana pasada y lo que va a ser la contundencia del paro de este miércoles y jueves, con un acatamiento total y una movilización multitudinaria". Pidió que el "gobierno pueda leer el mensaje, el descontento que tenemos las trabajadoras y trabajadores, y que modifique esa posición tan intransigente que tiene. Que nos convoque a discutir de qué manera se mejora el salario". Dijo que "los reclamos son justos", y describió: "En los próximos días se va a dar a conocer el índice de inflación de julio. Ese porcentaje, más lo que ya tenemos del mes de junio, implica pérdida salarial". Y apuntó: "Lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe es un ajuste en materia salarial. Los trabajadores venimos perdiendo poder adquisitivo en una provincia que tiene recursos. No es una provincia quebrada, ni mucho menos. Lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una convocatoria a paritarias para discutir el salario y para discutir las condiciones de trabajo y la política educativa".

Dijo que el sindicato está "preocupado" porque el gobierno "está desconociendo un ámbito que es una ley; y que ha sido producto de los trabajadores. En diciembre de 2008 hemos la ley de paritarias y tiene que ser el ámbito de discusión". Y remató: "No puede ser que las discusiones sean unilaterales. No puede ser que desde el gobierno de la provincia se tome la atribución de tomar definiciones sobre las condiciones de trabajo, sobre las políticas educativas, sin discutirlas con los trabajadores".



NO SE DESCONTARÁN

LOS DÍAS DE PARO

Mientras tanto, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, descartó que la provincia esté analizando la posibilidad de descontar los días de paro, aunque aseguró que tampoco se adelantarán los tramos de aumentos salariales ni la discusión paritaria prevista para septiembre. Esta semana los docentes realizarán un nuevo paro de 48 horas que comenzará el miércoles con una movilización provincial frente al Ministerio de Educación en la ciudad de Santa Fe.

Pese a esa situación, Pusineri sostuvo que la provincia está cumpliendo con lo acordado en marzo de este año y que volverán a sentarse con los gremios el mes que viene. "Vamos a convocar a los gremios. Tenemos pautada una revisión del acuerdo en septiembre con cada uno de los gremios de la administración para ver la evolución inflacionaria. Hoy estamos en un panorama de incertidumbre de este tema y esperamos que a partir de las nuevas designaciones en el Ministerio de Economía y de las decisiones que se van conociendo y que van a seguir teniendo un desarrollo en los próximos días y tengamos un panorama de mayor certidumbre y una hoja de ruta marcada", argumentó el funcionario.

"Para tomar una decisión de discutir como la que vamos a tener con los gremios que actúan en el marco de la provincia es necesario tener elementos objetivos y por el tipo de discusión que se trata van a venir desde el orden nacional", señaló. Pusineri remarcó que la provincia no va a adelantar la discusión y dijo que el gobierno "es respetuoso de las acciones que los gremios llevan adelante". En ese sentido agregó: "Máxime tratándose de derechos constitucionales que tienen ese rango de protección. Pero es una responsabilidad de los gremios. La responsabilidad de la provincia, en todo caso, es cumplir con lo pactado que es llevar adelante los dos incrementos salariales pautados, uno en agosto y el otro en septiembre y producir la rediscusión de la pauta salarial que, sin dudas, va a ser hacia arriba en el mes de septiembre".

Al ser consultado por las medidas de fuerza que se pueden desarrollar durante todo agosto, el ministro aclaró: "Mal podemos tomar una decisión en base a medidas de fuerza. La decisión que va a tomar la provincia será en base al análisis que podamos hacer sabiendo que estamos cumpliendo con lo pactado. No estamos en situación de falta respecto a los trabajadores del sector público". En tanto, sobre si la provincia analiza la posibilidad de descontar los días de paro, Pusineri dijo no querer introducir "un tema que no aporte demasiado a la cuestión global". Y luego remarcó: "Eso está resuelto legalmente. el derecho a huelga es un derecho constitucional, protegido y respetado por la provincia. De allí el desarrollo de los días que no se presta servicio va por otro carril". "Nosotros tenemos hoy el esquema de agosto y septiembre sobre la mesa y es lo que vamos a cumplir. Esa es la decisión. Cualquier modificación que se vaya a producir se hará en base a los elementos que vayamos teniendo y de los que hoy carecemos. Por el momento, la decisión es ir produciendo los aumentos que tenemos pendientes, que son importantes, y rediscutir en septiembre", finalizó.



SE SUMÓ CTERA

Por último, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo miércoles 10 de agosto, en reclamo contra la "criminalización" de un gremialista que causó incendios en la Legislatura de Chubut.