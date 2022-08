Dady Brieva regresará a Rafaela con el humor que lo caracteriza

Dady Brieva, actor y humorista con años de experiencia y trayectoria sobre los escenarios, se presentará en Rafaela con su nuevo espectáculo, "Super Dady, El mago del tiempo".

Luego de la pandemia por Covid-19, es importante tener la oportunidad de disfrutar propuestas como estas, donde el humor es la clave. En diálogo con Dady, comenta para este medio de qué trata su show y algunos detalles de su vida personal y profesional. "Hace aproximadamente 10 años que empecé a hacer monólogos, desde la penúltima separación de Midachi. Hice dos o tres espectáculos; uno se llamó "DadyMan", otro "Momentos mágicos" y este, que lo estoy haciendo desde la pandemia, se llama "El mago del tiempo". Es una serie de relatos durante una hora cuarenta que tienen que ver con cosas que no han quedado grabadas, que no tienen registro y que solamente a través del ejercicio de la memoria se interpela la memoria colectiva para acordarnos de cosas que no se pueden googlear: momentos de la infancia, adolescencia en los pueblos, las ciudades. Siempre con mucho humor y con un toque nostálgico, melancólico que tiene que ver con ese tiempo lindo".

Algo interesante de este show es que trata de Santa Fe y de la infancia del actor en la ciudad. A pesar de tener su vida en Buenos Aires, recuerda con lujo de detalles el lugar que lo vio nacer. "Todo transcurre en Santa Fe, en mi barrio, en una determinada época, con cosas comunes como el televisor, la radio, la cotidianeidad, la escuela, amores, amigos...".

“Es un buen momento para abrir el balcón de los recuerdos, la caja de fotos y reírnos de cómo era cuando no había nada. Cómo era la época del boliche Danhes, de Lolo Bauducco, una de las voces icónicas de LT28, un tipo muy reconocido que además animaba fiestas y bailes en los años setenta... Tiene que ver con contar una historia, como cuando se juntan los chicos de la secundaria y se activa un ejercicio de memoria”, agrega Dady. Estos nombres memorables de una época inolvidable salen a la luz con el intercambio humorístico; Dady abre la puerta y todos tendrán la oportunidad de alzar su voz para recordar.

Con la provincia como eje, no podía faltar su presencia en Rafaela, ciudad que siempre lo recibió con los brazos abiertos: "En el Teatro Lasserre debuté en el año 1983/1984 con una obra que se llamaba "Todos eran mis hijos" de Arthur Miller. Fui a hacer una función con Gerardo Romano. Lo había reemplazado a Mauricio Dayub que es un actor muy reconocido. Después fui muchas veces al Cine Belgrano con los Midachis y solo también. La expectativa es llenar el teatro y que se rían los rafaelinos".

Al consultarle sobre sus proyectos a futuro, el actor comentó: “Ahora estoy haciendo cine. Hice una serie, Revelados blanco y negro, para una plataforma que está muy buena. Me tocó trabajar con Laura Oliva y Thelma Fardin; también estoy haciendo una película en Uspallata, Mendoza. Voy casi todas las semanas hasta fines de agosto y en el medio hago la gira. Voy de un lado para el otro. En septiembre arranco otra gira por Uruguay, con quince ciudades y después Paraguay. Más cerca de fin de año grabo una película en México... Tengo mucho trabajo por suerte”.

Así mismo, al dialogar sobre su futuro, fue inevitable consultarle sobre el aniversario de los Midachi, que en el 2023 cumplirán 40 años. Al respecto, comentó que no tenía la certeza de que pudieran hacer algo para festejar en el escenario: “Nosotros ya estamos grandes para arrancar de nuevo. Tampoco podemos salir de gira porque hay que ponerse tacos altos y pelucas, tener una energía especial. Podríamos llegar a hacer algo puntual pero no se puede abrir y cerrar la empresa siempre. Todavía no tenemos nada, pero puede ocurrir”, concluye Dady, que no cerró las puertas de un posible reencuentro sobre las tablas.

Las entradas para ver su nuevo espectáculo están disponibles en Faber Libros (Saavedra 54) y online en plateavip.com.ar

Desde su infancia y hasta nuestros días, Dady transita, como solo él sabe hacerlo, situaciones plenamente identificables para un público que verá en “Súper Dady" un espejo de sus propias historias a plena carcajada.