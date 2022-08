Las inferiores jugaron 5ª fecha del Clausura

Durante el fin de semana se disputó la quinta fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina, luego del parate por el Provincial Sub 15. Uno de los encuentros salientes fue el clásico entre Atlético y 9 de Julio, donde la Crema ganó todos los partidos en el predio del autódromo.

Este es el detalle (en el caso de autores de goles de Independiente faltan porque no se habían presentado las planillas en Liga) de los enfrentamientos de la jornada:

Quinta división: Peñarol 0 -Sp. Norte 1 (Emiliano Faría); Libertad 3 (Franco Ricarte, Joaquin Reynoso y Tiago Avenati) - Ferro 2 (Santiago Parola y Santino Fenoglio); Quilmes 1 (Agustín Herrlein) - Ben Hur 0; Atlético 2 (Nicolás Lencina y Tomás Aguirre) - 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma) y Unión 1 (Barraza) - Independiente 0.

Principales posiciones: Atlético y Sportivo Norte 11 puntos; Unión y Quilmes 9; Ben Hur 8.

Sexta división: Peñarol 1 (Laureano Karlen) - Sp. Norte 1 (Lautaro Alderete); Libertad 1 (Nahuel Gravembarter) - Ferro 1 (Quimey Trullet); Atlético 2 (Ignacio Zehnder y Facundo Weissen) - 9 de Julio 1 (Milton Bertholt) y Unión 2 (Villarruel y Strack) - Independiente 1. Ben Hur le ganó puntos a Quilmes que no presenta división.

Principales posiciones: Ben Hur 13 puntos; Atlético 11; Unión 10.

Séptima división: Libertad 3 (Evan Monachini, Brian Crespin y Lucio Ponte) - Ferro 0; Quilmes 0 - Ben Hur 2 (Marcos Ferrero y Manuel Beltramino); Atlético 3 (Valentino Gandín -2- y Jorge Sarponti) - 9 de Julio 2 (Franco Nuñez y Diego Heit). Unión le gana puntos a Independiente que no presenta divisional.

Principales posiciones: Ferro, Ben Hur, Atlético y Unión 12 puntos.

Octava división: Peñarol 1 (Fabio Ledesma) - Sp. Norte 0; Libertad 2 (Santiago Soria y Tobías Espindola) - Ferro 0; Quilmes 2 (Laureano Valiente -2-) - Ben Hur 3 (Faustino Ojeda -2- y Agustín Bonsegundo); Atlético 2 (Juan Córdoba y Octavio Gadler) - 9 de Julio 0 y Unión 1 (Cabral) - San Cristóbal 1.

Principales posiciones: Atlético 13; Ben Hur y Libertad 12.

Novena división: Peñarol 2 (Valentino Domínguez y Sebastián Díaz) - Sp. Norte 1 (Diego Maldonado); Libertad 0 - Ferro 1 (Tiziano Vergara); Quilmes 0 - Ben Hur 3 (Mateo Fernández -2- y Joaquin Ravasio); Atlético 1 (Denis Stracqualursi) - 9 de Julio 0 y Unión 3 (Antenori y Scarafía -2-) - San Cristóbal 1.

Principales posiciones: Atlético y Ben Hur 13 puntos; Unión 12.

Novena especial: Libertad 0 - Ferro 0 y Atlético 2 (Thiago Aranda y Thiago Arnoldt) - 9 de Julio 0.

Principales posiciones: Ben Hur 13; Atlético 11; Unión 9.

Categoría 2010: Sportivo Norte 2 (Ulises Suárez -2-) - Peñarol 4 (Lorenzo Alessio -2-, Nahuel Perez y Bautista Alassia); Unión 6 (Francisco Griotti -2-, Catriel Colorbaro, Federico Balbi y Lautaro Osorio) - Independiente de San Cristóbal 1 (Valentino Basualdo); Ferro 2 (Bautista Ponce de León y Enzo Pacheco) - Libertad 1 (Matías Ballari); Ben Hur 6 (Jonás Góngora -3-, Gianluca Botteri, Alfonso Bessone y Agustín Imoberdorf) - Quilmes 0; 9 de Julio 1 (Benjamin Larrosa) - Atlético 1 (Emilio Aghemo).

Principales posiciones: Unión 13 puntos; Atlético 11; Ferro y 9 de Julio 10.

Categoría 2011: Sp. Norte 1 (Stéfano Schereter) - Peñarol 1 (Pedro Villegas); Unión 3 (Joaquín Antenori, Facundo Solari y Bastian Vasquez) - San Cristóbal 0; Ferro 1 (Gonzalo Raineri Gauna) - Libertad 0; Ben Hur 1 (Tiago Forni) - Quilmes 0; 9 de Julio 0 - Atlético 2 (Ciro Boetto -2-).

Principales posiciones: Atlético 12; Sp. Norte 10.

Próxima fecha (6ª): Ferro vs. Quilmes; Unión vs. Libertad; Sp. Norte vs. Independiente; Atlético vs. Peñarol y 9 de Julio vs. Ben Hur.