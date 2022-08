Un fixture complicado por la propia fragilidad e inestabilidad

Encontrar unos días de tranquilidad por barrio Alberdi siempre fue complicado en esta temporada. Pero cuando ya queda menos de un tercio del campeonato, la impaciencia mezclada con incertidumbre va in crescendo en los hinchas con el desarrollo de la peor campaña en la categoría desde que la Crema juega en el profesionalismo. Cinco victorias, once empates y once derrotas después de 27 partidos lo ubican en el puesto 32 y apenas dos puntos por encima de quienes están perdiendo la categoría.

Cuando parecía que tras el segundo triunfo consecutivo de local logrado con goleada frente Guillermo Brown de Puerto Madryn el equipo dirigido por Ezequiel Medrán tenía ese alivio deseado previo a la fecha libre, el retorno con una derrota justo ante un rival directo, a tal punto que estaba último como Santamarina, volvió a desnudar las limitaciones del equipo -fundamentalmente en el aspecto defensivo- y a mostrarlo como una formación que tendrá que aferrarse a la localía como factor decisivo para quedarse en la Primera Nacional, tomando como referencia que de visitante no ha podido ganar todavía en el torneo.

De los nueve partidos que restan, Atlético tendrá cinco en el Monumental y cuatro afuera. Sin embargo, tengamos en cuenta que ingresando en terreno de definiciones tenemos a la mayoría de los equipos jugando por algo, desde el punto de vista que hasta el 13º clasifica para el Reducido. Y entre los primeros, terminar lo más arriba posible puede permitir saltar una fase. O sea que cada partido será una final, pero no solo para la Crema, sino también para su rival de turno.



EL VIERNES CONTRA EL EQUIPO DE...BENITO

Estudiantes de Buenos Aires es el próximo desafío el viernes a las 18.35 en Alberdi. Sí, el equipo que dirige Walter Otta, pero que no lo tendrá en esta ocasión al ex DT celeste porque el jueves será operado de una hernia de disco. Por eso el elenco de Caseros será dirigido por su ayudante Félix Benito.

Tanto uno como otro conocen mucho al Club y a los jugadores que continuaron en esta temporada del ciclo que estuvieron a partir de 2019 y hasta el año pasado. Estudiantes marcha 11º, por ahora en clasificación.



LOS OTROS DE LOCAL

En la fecha 31 vendrá San Martín de San Juan, un equipo parecido a Atlético en cuanto a sus dificultades para sumar de visitante. Hoy está décimo.

Luego en la 33 recibirá a San Telmo, que en estos momentos es un rival directo. Bastante mejorado desde la llegada del DT Fabián Lisa, viene de dar el golpe ganándole al escolta San Martín de Tucumán. Posteriormente, en la 35 estará por nuestra ciudad All Boys, que marcha quinto y parece no tener la regularidad de hace algunas jornadas. Se verá en ese momento.

Y el otro de local será en la última fecha, la 37, ante Riestra. Actualmente está fuera del Reducido, en la posición 15. La escuadra del "Ogro" Fabbiani si llega manteniendo chances puede ser peligroso.



LOS PARTIDOS AFUERA

El encuentro de la jornada 30, luego del choque con Estudiantes, asoma como una de las posibilidades para sumar. Atlanta no viene bien y ve complicado llegar al Reducido.

Después, en la jornada 32 un riesgoso viaje al Norte para jugar con Chaco For Ever. El elenco chaqueño por ahora clasifica en el puesto 9 y está teniendo una muy buena campaña.

A priori, el encuentro de la jornada 34 es aún más difícil porque en esa fecha tendrá que visitar a Gimnasia de Mendoza, que de mantener el envión podría pelear el segundo o tercer puesto con San Martín de Tucumán e Instituto. Y en la 36, otra salida en el interior del país, pero a Santiago del Estero para medirse con Güemes, que es uno de los equipos de mejor rendimiento desde la segunda mitad del torneo con la asunción de Walter Perazzo y que hoy está a 4 puntos del Reducido.

En definitiva, hablamos como mínimo de un fixture difícil. Pero sobre todo por la propia inestabilidad y fragilidad de Atlético. Si puede enderezar esas flaquezas quizás no tenga que llegar a la última fecha con riesgo mayor. Pero de lo contrario, tendrá que estar más que nunca dependiendo de los rivales directos.