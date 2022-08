TZ con interesantes competencias y un nuevo récord de participantes en Rafaela

Las categorías TZ siguen incorporando nuevos protagonistas y para ratificarlo, el pasado fin de semana establecieron un récord absoluto de inscriptos en la quinta fecha de su Torneo Oficial 2022, que se desarrolló en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo".

En el marco del "Gran Premio Faster by Collino", que tuvo como marco de su realización al autódromo "Ciudad de Rafaela", fueron 71 los anotados (23 lo hicieron en Fiat 600 TZ, 23 en Fiat128 TZ y 25 en TZ 1600).

Justamente, en la divisional más numerosa, se llevó a cabo la prueba que tuvo entre sus pilotos invitados a reconocidas figuras, como Adrián Hang (campeón argentino de Turismo Nacional y de Turismo Europeo) y Nicolás González (que logró destacarse en el Turismo Carretera y fue subcampeón en el TC Pista).

Se observaron definiciones apretadísimas y con finales inciertos hasta que el banderazo cuadriculado oficializó a los ganadores.

En el Fiat 128 TZ, la victoria de Diego Melchiori fue "de bandera verde", recurriendo a un desenlace turfístico, ya que superó a Nicolás Stalder por 54 milésimas, a Nicolás Donnet por 90 y a Leandro Chiaro por 133, mientras que también arribaron separados por menos de un segundo Gastón Mierke y Martín Fernández.

En las dos carreras del TZ 1600, las diferencias fueron escasas. Entre los titulares, Fernando Zerboni postergó a Juan Massello por 509 y a Alejandro Cipolat por 664.

En la prueba reservada a los pilotos invitados, Juan Guazzerni aventajó por 131 milésimas a Fabián Mainero, en tanto que finalizó tercero Nicolás González a 2s354, luego de haber partido desde el 22° lugar en la grilla.

Respecto de la competencia del Fiat 600 TZ, venció Javier Prósperi, escoltado por José Andrieri y Mariano Nuñez, mientras que en su tercera carrera y en excelente labor terminó cuarto el local Dante Dotti.

Las clasificaciones oficiales que se registraron en las cuatro finales se resumen en el siguiente informe:

Fiat 600 TZ: 1° Javier Prosperi, en 27m06s932; 2° José Andrieri a 1s282; 3° Mariano Nuñez a 2s661; 4° Dante Dotti a 3s931; 5° Walter Marzetti a 10s245; 6° Maximiliano Jacobe a 10s378; 7° Horacio Fernández a 11s009; 8° Horacio Bordón a 13s337; 9° Gustavo Toffoli a 20s681; 10° Carlos Tibussi a 20s792; 11° Roberto Carreño a 21s041; 12° Gastón Pérez a 23s763; 13° Jorge Walker a 24s233; 14° Alex Weppler a 25s547; 15° Diego Schegtel a 26s050; 16° Ezequiel Páez a 35s227; 17° Simón Micol a 1m43s553; 18° Federico Mansilla a 1 vuelta... no clasificaron Iván Alovatti y Diego Bernini.. no largó Germán Fregona.

Fiat 128 TZ: 1° Diego Melchiori, en 20m51s313; 2° Nicolás Stalder a 54 milésimas; 3° Nicolás Donnet a 90; 4° Leandro Chiaro a 133; 5° Gastón Mierke a 700; 6° Martín Fernández a 878; 7° Renzo Bustamante a 1s641; 8° Guillermo Díaz a 3s698; 9° Brian Raimondi a 3s701; 10° Demis Aleman a 5s069; 11° Martín Massuet a 10s192; 12° Axel Ledheros a 10s174; 13° Marcelo Ruta a 10s438; 14° Nicolás Spreggero a 19s371; 15° Daniel Olivarez a 19s435; 16° Gregorio Romero a 20s001; 17° Bruno Dominino a 21s414; 18° Pablo Panseri a 1 vuelta y 19° Claudio Caglieris a 2 vueltas.

TZ 1600 (titulares): 1° Fernando Zerbonia, en 20m32s722; 2° Juan Massello a 509 milésimas; 3° Alejandro Cipolat a 664; 4° Alejandro Batalla a 2s293; 5° Alexis Finós a 2s490; 6° Fabricio Paraván a 4s579; 7° Federico Berra a 5s773; 8° Eduardo Donati a 7s504; 9° Lisandro Masia a 7s717; 10° Robertino Aranda a 8s433; 11° Martín Marengo a 8s894; 12° José Herrero a 9s280; 13° Lucas Giorgis a 13s365; 14° Javier Faroldi a 17s764; 15° Roberto Debortoli a 21s139 y 16° Nicolás Donati a 1m32s146... no clasificó Williams Dalmazzo... no largó Jorge Destefani.

TZ 1600 (invitados): 1° Juan Guazzeroni, en 21m38s218; 2° Fabián Mainero a 131 milésimas; 3° Nicolás González a 2s354; 4° Germán Borgnino a 2s511; 5° Fabricio Paraván a 5s041; 6° Lisandro Masia a 7s432; 7° Guillermo Siniewicz a 7s694; 8° José Herrero a 8s959; 9° Rodrigo Balestieri a 27s778; 10° Lola Inghiotti a 30s719; 11° Adrián Hang a 1 vuelta; 12° Eduardo Donatti a 2 vueltas; 13° Juan Gasser a 3 vueltas; 14° Guillermo Benzi a 4 vueltas y 15° Williams Dalmazzo a 5 vueltas.