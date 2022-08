La economía santafesina recuperó 0,6% en mayo

Durante mayo de 2022, nueve de las catorce series representativas de la actividad económica provincial registraron variaciones mensuales positivas, una de ellas se mantuvo prácticamente nula, y el resto disminuyó de acuerdo al Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe). En el cuadro de tasas interanuales también predominaron los signos positivos, según destaca el informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Los puestos de trabajo registrados (altas netas), señalaron un leve incremento mensual del 0,3%, ubicándose un 2,2% por encima del valor de la serie en mayo del año pasado. Cabe destacar que esta mejora es impulsada por el segmento de los puestos registrados por el sector privado, los cuáles muestran una persistente recuperación desde agosto de 2020, lo cual coincide con las mediciones oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La demanda laboral, medida por el índice de expectativas empresarias, también obtuvo una tasa mensual positiva del 15,4%, e interanual del 47,6%. Dichas variaciones van en línea con la volatilidad que presenta la serie en su comportamiento. En sentido inverso, la masa de remuneraciones reales volvió a contraerse, marcando una tasa mensual del -1,1% respecto de abril; con un leve incremento interanual (0,1%). Las ventas en supermercados (grandes superficies) en la provincia de Santa Fe presentaron una mejora del 0,7% mensual, pero continúan contrayéndose en relación al año anterior (-2,4%).

En tanto, la faena de ganado bovino y porcino experimentó un incremento mensual del 2,3%, mientras que se ubicó un 6,3% por encima del valor de mayo de 2021. Esto fue impulsado fundamentalmente por la categoría de bovinos, a pesar de que la misma se encuentra por debajo de los máximos alcanzados en 2019.

Por su parte, la molienda de oleaginosas mantuvo un nivel similar al del mes anterior, marcando una tasa mensual prácticamente nula. Por su parte, registró una contracción del 5,3% en relación a mayo de 2021. En cuanto a la producción láctea presenta la sexta caída mensual consecutiva, siendo en mayo de 2022 del -0,3%; y redujo la tasa de crecimiento interanual a 0,4%.

El consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte aumentó un 0,3% mensual, y la comparación interanual fue del 1,7%. La producción de maquinaria agrícola, se incrementó un 4,9% con relación a abril, y un 31,9% con respecto a mayo de 2021.

El consumo de energía eléctrica industrial, obtuvo tasas estimadas de -0,4 y 7,8%, mensual e interanual, respectivamente. Entretanto, para el gas industrial se registró un incremento mensual del 1,7%, y una caída interanual del 3,9%.

La disponibilidad de recursos tributarios (en términos reales) del estado provincial señala un incremento mensual del 1,2%, continuando con el impulso registrado en la recaudación del impuesto a los ingresos brutos (el cual representa más del 70,0% de la recaudación propia), así como también de los recursos provenientes de la coparticipación nacional. La tasa de variación interanual fue del 9,9%.

El patentamiento de vehículos nuevos indica un alza de 0,8% en mayo de 2022, presentando cierta desaceleración en su recuperación. Entretanto la serie se posiciona un 5,5% por encima del nivel de mayo de 2021. El consumo de cemento, como indicativo de la actividad de la construcción, marcó una tasa mensual negativa del -2,2%, mientras que el ritmo de crecimiento interanual alcanza el 4,1%. Cabe destacar que a partir de mayo de 2022 la serie se estima a partir de la evolución de los datos agregados a nivel nacional, dada la discontinuidad de la publicación de datos desagregados por provincia.



SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS

La variación interanual del ICASFe coincidente de la provincia se ubicó en 2,8% en mayo de 2022, ubicándose por encima de la banda de confianza que encuadra la tasa de crecimiento promedio de largo plazo de la economía. Sin embargo, el resultado alcanzado hacia mayo se explica fundamentalmente por cuestiones que restan optimismo a las perspectivas para el resto del año.

"El proceso inflacionario que presenta la economía argentina es preocupante; estamos transitando la segunda mitad del año y aún no existen señales objetivas que permitan suponer una moderación del alza de los precios en el corto plazo" advierte el informe del CES.

En la práctica, 2021 y 2022 ofrecieron pocos instrumentos disponibles para resguardar el valor de una moneda en franca depreciación. Durante los primeros meses del año, la mayor circulación monetaria puede haber impulsado cierto movimiento a favor del nivel de actividad económica, pero esto responde al hecho de que los agentes económicos intentaron cubrirse de la inflación esperada y de las restricciones para reponer stock, acelerando erogaciones. Lo cual implica pensar que de alguna manera los agentes previeron la crisis institucional de junio y julio en el marco político-económico.

Para lo que resta del año, cabe decir que la economía de la provincia de Santa Fe, aunque fortalecida por su diversidad productiva, no escapa a los desafíos de la macroeconomía argentina y a las externalidades del contexto internacional. En particular, en las próximas mediciones se verá como impactó el efecto del cepo importador y las corridas cambiarias sucedidas en estos últimos dos meses.