Alejandro Levy: "Rafaela no puede faltar en los calendarios de TC2000 y TopRace"

Por Víctor Hugo Fux



Los regresos del TC2000 y el TopRace al autódromo "Ciudad de Rafaela" dejaron mucha tela para cortar, al margen del extenso tratamiento periodístico que le hemos destinado en varias ediciones de La Opinión a lo largo de la "Semana de la Velocidad".

Para que realice un balance de esas competencias, dialogamos con Alejandro Levy, uno de los responsables -junto a su hermano Diego- de regir los destinos de ambas categorías.

"Sinceramente, cuando decidimos asumir el desafío, sabíamos que no era una tarea sencilla, fundamentalmente porque la imagen de ambas categorías estaba muy caída, a partir de algunas críticas que habían sido bastante duras; el trabajo, en el corto plazo, era recuperar algunas plazas históricas que no se visitaban desde hacía varios años, algo que estamos haciendo y que, en algunos casos, ya concretamos, como el de Rafaela", señaló en el comienzo.

Sobre el balance de la "Semana de la Velocidad" en nuestra ciudad, destacó que "en general fue satisfactorio y en la mayoría de los aspectos el resultado lo consideramos sumamente positivo, aunque, lógicamente, deben mejorarse algunas cuestiones; pero, honestamente, creo que todos los actores que nos involucramos en estos eventos, sentimos que respondieron a las expectativas que nos habíamos planteado, no solamente en lo deportivo, sino también en lo social, cultural y turístico, que era, en definitiva, lo que pretendía el Club Atlético, la Municipalidad de Rafaela y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, además, obviamente, de las categorías, que demostraron que están más vivas que nunca y decididas a recuperar el protagonismo".

Alejandro sostuvo en otro momento que "en Rafaela se pueden hacer carreras únicas porque es un circuito diferente a todos por sus características, ya que se pueden alcanzar velocidades que generan una adrenalina muy especial para los pilotos y maniobras que los espectadores disfrutan como en ningún otro lugar; todos los protagonistas demostraron estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias que plantea un escenario tan demandante; lo hicieron con gran profesionalismo y con un enorme talento, como se lo reconoció la gente que nos estuvo acompañando durante los dos fines de semana".

Más adelante reconoció que "el TC2000 dejó la vara muy alta con una carrera que fue sin ninguna duda una de las mejores de los últimos años, pero también potenció el interés del público, que acompañó con una mayor concurrencia la presentación del TopRace; el autódromo, durante varias jornadas, se convirtió en un excelente centro de esparcimiento, no solamente por las competencias que se realizaron, sino también por todas las comodidades que ofrece el predio; así lo manifestaron quienes visitaron Rafaela y que no solamente llegaron desde la región y varios lugares del país, sino desde el exterior, como Paraguay, Chile, Uruguay y Perú".

Levy fue contundente al señalar que "Rafaela no puede faltar en los calendarios de TC2000 y TopRace; vamos a seguir trabajando para volver el año que viene; ya estuvimos hablando con los dirigentes del Club, con el Gobernador y con el Intendente; todos están convencidos que la 'Semana de la Velocidad' merece repetirse".

Finalmente, sobre la parte técnica, adelantó que "en breve vamos a probar el nuevo motor V8 en el autódromo 'Oscar Cabalén', por su proximidad a las instalaciones de Oreste Berta S.A., responsable de su desarrollo; en la medida que todo funcione como todos pensamos, la idea es poder incorporarlo en la temporada 2023; lógicamente, estamos hablando de una mayor potencia, que se reflejará en mejores espectáculos; será una apuesta muy fuerte, pero que vamos a encarar con decisión y una responsabilidad absoluta de parte de todos".