Marcela Campagnoli, diputada nacional por la Coalición Cívica ARI-Cambiemos y cercana a Elisa Carrió, salió en defensa del fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Ambos pidieron ser apartados por la defensa de Cristina Kirchner, a quien investigan por el por desvío de fondos del Estado, luego de que apareciera una foto de ellos jugando al fútbol en un campo de Mauricio Macri.

“Rezo por el fiscal Luciani para que tenga la valentía y la lucidez que está teniendo para hilar los argumentos”, manifestó la legisladora en medio de un nuevo capítulo de la “guerra judicial” que la oposición y el oficialismo mantienen, y agregó que “es importante este juicio para devolverle credibilidad a la justicia”.

Campagnoni, que es abogada, argumentó que "integrar un equipo de fútbol no denota nada, no denota idoneidad. El expresidente Macri hace 40 años que organiza torneos y de los que participa gente que no tiene vínculos”. Además, en comunicación con Cristina Pérez para el programa Cristina sin vueltas, en Radio Rivadavia, apuntó: “Es tan vergonzoso lo que hacen. Son tan irresponsables, irreverentes y desfachatados los kirchneristas".