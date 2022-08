El Fiscal municipal explicó al Concejo el alcance de la medida de no innovar

Las asociaciones Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental (Adapa) y Amigos de la Vida, junto a un grupo de vecinos pidieron que se anule la franja periurbana impuesto por la Ordenanza 5331, que entró en vigencia en junio pasado, y redujo (artículo 4°) de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar fertilizantes y plaguicidas en los campos. Entre el metro 50 y el 200 habilita la fumigación con “productos de origen orgánico o biológicos, lo que implica un retroceso en la protección del ambiente y la salud de la población”, sostienen.La demanda fue presentada la semana anterior en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Rafaela, que está vacante, pero dispara de manera automática la suspensión del punto cuestionado.La Opinión dialogó con Fruttero, quien apuntó que el recurso de ampara en la Ley provincial 10.000 (de intereses simples o difusos), que permite a la comunidad presentar recursos judiciales ante decisiones o actos de las autoridades que afecten la salud pública y el ambiente, entre otros derechos colectivos.“Solicitan, concretamente, en relación a la Ordenanza, la nulidad del artículo 4, que es el cinturón ecológico, esa zona donde la norma procura que se produzca de manera agroecológica con fitosanitarios biológicos u orgánicos. Es desde la zona de los 50 metros hasta los 200 del límite de la planta urbana y también de los establecimientos que están en zona rural”, explicó el funcionario.Y amplió: “Piden que se amplíe lo que ahora la ordenanza denomina la “zona de seguridad” que hoy está en 50 metros, en donde no se permiten ningún tipo de aplicación, hasta los 200 metros, que es la situación que estaba con la Ordenanza anterior”“Entonces, reclaman que se deje sin efecto la posibilidad que contempla la Ordenanza de aplicar productos biológicos u orgánicos porque sostienen que es un tema que está debatido y hasta tanto no se demuestre la absoluta inocuidad de esos productos para la salud y el ambiente no se debería avanzar en la regulación legal, ese es el fundamento central de la demanda. Es decir, ante la duda se debe suspender la vigencia de la Ordenanza, y piden la nulidad del artículo. Este es el cuestionamiento concreto”APLICACIÓNAUTOMÁTICADespués aclaró que “es una acción contra el Municipio, el demandado es el Municipio, es una acción que se promueve necesariamente contra la administración pública porque así lo prevé el régimen de la Ley. No es una acción que se pueda entablar directamente contra particulares sino contra el Estado.Enseguida dejó en claro que “se trata de una medida cautelar que es automática y con la sola promoción de la acción automáticamente opera una prohibición de innovar para que no se modifique las situación existente, y en este caso concreto, que no se aplique la Ordenanza en este punto cuestionado, en todo lo demás rige plenamente”En síntesis, al Municipio solo le queda esperar la decisión de la Justicia “y no podría, hoy por hoy, recepcionar recetas agronómicas o autorizar aplicaciones sobre la base de esas recetas de productos biológicos u orgánicos al no estar determinada claramente su inocuidad”.Respecto de los requerimientos judiciales que deberá cumplir el Municipio apuntó: “lo que debe hacerse ahora, más que una contestación de demanda, se llama en la Ley, Informe Circunstanciado. Es contestar la demanda y acompañar toda la documentación y actuaciones administrativas que obran en su poder que estén vinculadas con la sanción de la Ordenanza, incluido el veto propositivo que realizó el Ejecutivo y ofrecer toda la prueba”.