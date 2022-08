Carta de lectores

Jardín de Infantes de barrio BelgranoSr. Director:La Comisión Vecinal del barrio Belgrano al Sr. Intendente, Luis Castellano.Numerosos vecinos -ya más de 300 y siguen las firmas- y esta Comisión han hecho conocer pública y detalladamente su parecer respecto de la ubicación del nuevo Jardín de Infantes, que es distinto del que su gobierno manifiesta.Estamos convencidos que el mejor lugar para su emplazamiento era el original en la esquina sureste de Las Colonias y Montes de Oca, y en su defecto, dadas las circunstancias, el predio del Playón Deportivo ubicado a un costado de la Escuela Languier, sobre calle Montes de Oca.No hay razones para no construir –mucho antes que empiece ninguna obra- un Playón nuevo y mejor que el actual cruzando la calle. Desconocemos las razones que esgrimen también sobre el tamaño insuficiente del terreno que proponemos, ya que a pesar de pedir reuniones y aclaraciones a distintos sectores del Ministerio de Educación nunca nos recibieron.Ante versiones informales de que "ante la oposición de los vecinos, la alternativa es construir el Jardín en otro barrio", deseamos expresarle categóricamente que de ninguna manera nos vamos a oponer a la construcción del mismo. Sólo intentamos que esté localizado en el mejor lugar posible, queremos agotar ese análisis y queremos hacerlo públicamente tal cual se lo hemos solicitado muchas veces.Debe quedar claro también que la decisión es enteramente suya, es su responsabilidad y su prerrogativa. Los vecinos no tenemos más opción que ejercer nuestro derecho de opinión, la decisión es suya. De manera que mal podría responsabilizársenos de que no se construya.Como parte de las decisiones tomadas en Asamblea, se ha fijado una nueva cita para todos los vecinos e interesados el día miércoles 18 de agosto. Le invitamos a Ud y su gabinete, a los concejales que deseen venir, a representantes del Ministerio de Educación y quien Ud. crea conveniente a participar para explicar las razones de sus argumentos. Naturalmente se puede posponer en atención a su agenda. Lo agradeceríamos y valoraríamos como una atención a todos nosotros y un gesto muy democrático de su parte.Pensamos respetuosamente que con “no se puede” no alcanza.Pero de un ambiente de análisis, explicaciones e intercambio de ideas muy lejos de la queja o la polémica seguramente saldrá la mejor opción, esta vez aceptada por todos.Sin más, le saludamos atte.Comisión Vecinal barrio Belgrano