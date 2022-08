Triunfo de Ferro, derrota de Peñarol

En la tarde de ayer se completó la fecha 6 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con triunfo de Peñarol en Vila, derrota de Ferro en San Vicente y partidazo entre Tacural y Ramona con victoria 3-2 para el Deportivo Ramona.

También hubo acción en la Primera B, completándose la fecha 7 del Clausura que ya había jugado unos adelantos:



PRIMERA A

AYER: Argentino de Vila 1 (29m PT Nicolás Dondo) vs Peñarol 0, Deportivo Aldao 1 (10m PT Santiago Herrera) vs Bochófilo Bochazo 1 (10m ST Mauricio Citroni), Brown San Vicente 0 vs Ferrocarril del Estado 3 (14m PT penal, y 23m ST Fernando Romero, 2m ST Lucas Quiróz), Deportivo Tacural 2 (4m PT Nicolás Antenori y 35m ST Nahuel Velázquez de penal) vs Deportivo Ramona 3 (9m PT Alfredo Imfeld, 40m PT y 24m ST Facundo Vargas).



EN LOS ADELANTOS. Florida 0 vs Libertad 3, Unión 2 vs Atlético (MJ) 0, 9 de Julio 1 vs Sportivo Norte 0, Talleres María Juana 0 vs Atlético de Rafaela 1, Arg. Quilmes 0 vs Ben Hur 1.



LAS POSICIONES: Ben Hur 16, puntos; 9 de Julio 13; Peñarol 13; Dep. Ramona 12; Libertad 11; Atlético de Rafaela 11; Ferrocarril del Estado 11; Sportivo Norte 10, Brown San Vicente 10; Dep. Tacural 9; Arg. Quilmes 8; Dep. Aldao 8; Unión 7; Bochazo 5; Atlético de María Juana 3; Florida 2; Arg de Vila 1; Talleres María Juana 1.



La próxima fecha (7º): Bochazo vs Talleres (MJ), Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas, Libertad vs Arg. de Vila, Peñarol vs Arg. Quilmes, Ben Hur vs 9 de Julio, Sportivo Norte vs Dep. Tacural, Dep. Ramona vs Brown SV, Ferrocarril del Estado vs Unión, Atlético María Juana vs Dep. Aldao.



PRIMERA B

ZONA NORTE: Viernes: Moreno 2– Ind. San Cristóbal 1, Dep. Bella Italia 3 – Tiro Federal 3. Ayer: San Isidro 0 vs Ind. Ataliva 5, Sp. Roca 1 vs Arg. de Humberto 1.



LAS POSICIONES: Roca 14, puntos; Humberto 12; San Cristóbal 10; San Antonio 9; Bella Italia 9; Moreno 9; Ind. Ataliva 8; Tiro Federal 3; San Isidro 1.



ZONA SUR: Viernes: Libertad EC 1 – La Hidráulica 1, San Martín 2 – Dep. Susana 0. Ayer: Sp. Santa Clara 1 vs Zenón Pereyra 0, Def. de Frontera 0 vs Atlético Esmeralda 1, Juventud Unida Villa San José 1 vs Dep. Josefina 2.



LAS POSICIONES: La Hidráulica 19, puntos; Esmeralda 18; Santa Clara 13; San Martín 12; Josefina 12; Susana 8; Juventud Unida 5; Libertad EC 5; Zenón Pereyra 4; Def. de Frontera 1.



Próxima fecha (8º): Zona Norte: Ind. San Cristóbal vs Bella Italia, Ind. Ataliva vs Moreno, Arg. Humberto vs San Isidro, Belgrano vs Roca. Libre: Tiro Federal. Zona Sur: La Hidráulica vs San Martín, Atl. Esmeralda vs Libertad EC, Zenón Pereyra vs Def. de Frontera, Juventud Unida vs Sp. Santa Clara, Josefina vs Susana.