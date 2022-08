Duplicarán la inversión en infraestructura carcelaria respecto a gestiones anteriores

En su discurso ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de Mayo, al abordar el tema de la seguridad, el gobernador Omar Perotti advirtió que la cantidad de detenidos ponía en evidencia la falta de infraestructura carcelaria que desde hace años viene arrastrando la provincia y ratificó el compromiso político de su gestión para revertir esa realidad. Por eso, desde el momento de su asunción, la gestión Perotti se propuso llevar adelante una fuerte inversión en infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación para modernizar las cárceles de Santa Fe.

Ahora fue el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, quien, con datos de inversiones y el repaso de obras en marcha, ratificó la decisión de la provincia de seguir trabajando para salir al cruce del delito, y lograr que transite por caminos de concreción real, la readaptación social de los detenidos junto al mejoramiento y ampliación de la infraestructura carcelaria.

Gálvez dijo que las políticas del Gobierno de Santa Fe permitieron “duplicar el presupuesto destinado a la inversión en instituciones carcelarias” y precisó que “nunca se perdió el ritmo de obras. Todo se está realizando en tiempo y forma”. El funcionario sostuvo, además, que “estamos anunciando un plan de inversión muy ambicioso, inédito, como nunca antes ocurrió” y recordó que “hace 25 años, el gobernador Jorge Obeid y el ministro Roberto Rosúa, inauguraron la cárcel de Santa Felicia; por eso es histórico lo que va a ocurrir el mes próximo en el centro norte provincial”.

Gálvez dio otras precisiones: “Vamos a tener una alcaidía regional en Las Flores para descomprimir la sobrepoblación en comisarías y vamos a tener una cárcel federal para alojar a los más de 500 internos que hoy están en el servicio provincial”. Esto implica una inversión del Gobierno de Santa Fe de más de cuatro mil millones de pesos y con esto vamos a duplicar la infraestructura carcelaria de gobiernos anteriores. “En esta primera etapa vamos a contar con un total de 1900 nuevas plazas y una estructura carcelaria mucho más moderna, un gran esfuerzo y trabajo del gobierno de Perotti”, sostuvo el secretario de Asuntos Penitenciarios.



OBRAS EN MARCHA

Walter Gálvez, detalló las obras que se están realizando en diferentes unidades penitenciarias de la provincia:



-Cárcel Federal. Es la obra más importante de la provincia en infraestructura carcelaria. Alojará a los presos confinados por delitos federales, con capacidad para 464 internos en las Unidades Penitenciarias Nº 1, 4, 5 y 11. Este predio fue donado por la Municipalidad de Coronda y tiene 62 hectáreas. La obra tiene casi un 70 por ciento de avance y se prevé que esté terminada a fines de este año. Este complejo incorporará 250 empleados penitenciarios.



-Sub Unidad 3: Complejo Penitenciario de Rosario. Se están construyendo 4 pabellones con 40 celdas dobles y un pabellón con 8 celdas de resguardo con capacidad para alojar a 325 internos, un área social con aulas en dos plantas, un edificio de ingreso con consultorios, oficinas y zona de requisa.



-Construcción de la Unidad 12 en el Complejo Penitenciario de Rosario. Se realiza un edificio de ingreso al Penal, un edificio destinado al Área Social para el desarrollo de talleres y escuela, 4 pabellones tipo de alojamiento, circulaciones restringidas con esclusas, 3 zonas de guardia y vigilancia, más las obras de infraestructura general de servicios para el funcionamiento de los edificios que conforman esta unidad de detención. Todo el conjunto va a quedar delimitado por un doble cerco de seguridad anti escala y 7 garitas de vigilancia en el perímetro para el control y vigilancia de la unidad. Este complejo tiene una capacidad de alojamiento de 320 internos y estará finalizada a mitad del 2023.



-Primer Hospital Penitenciario de la provincia de Santa Fe. Está ubicado en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Fue inaugurado el 19 de abril de 2021 por el gobernador Perotti junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esa obra comprende: 24 camas y aparatología de última generación. Equipo de ecografía, rayos, diálisis, etc.



-Construcción rápida de 6 nuevos pabellones colectivos. Se inició la construcción en simultáneo de distintos pabellones con capacidad para 80 internos cada uno, una capacidad total de 480 nuevos lugares de alojamiento en las Unidades Penitenciarias Nº 2 de Las Flores, Nº 10 de Santa Felicia y Nº 11 de Piñero, con un monto total proyectado a 750 millones.



-Construcción del muro de seguridad en Unidad 11-Piñero. La construcción de un nuevo cerco de seguridad propone brindarle un mayor nivel de protección a la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. Está en un 98% de su ejecución total. Se estima que quedará inaugurado en los próximos días. Inversión aproximada: 190 millones.



-Alcaidía Regional Las Flores. Construcción completa del módulo de Alcaidía, un módulo delimitado por doble cerco antiescala con 4 garitas de seguridad, 6 pabellones distribuidos en celdas simples y dobles ubicadas en planta baja y planta alta con una capacidad de 240 internos. Esta obra estará finalizada para el mes de septiembre. Monto de inversión actualizado: Más de 1.200 millones de pesos.



-Incorporación de movilidad. La provincia entregó 12 minibuses con capacidad para 14 detenidos que fueron distribuidos en Santa Felicia, Las Flores, Coronda y Rosario. Está en proceso de licitación para adquirir seis vehículos utilitarios para el traslado de 24 detenidos.



-Salas de audiencias. Tienen como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad. En las mismas se llevan a cabo procesos penales y audiencias de ejecución penal, audiencias de recursos de sanciones, de calificaciones, audiencias con abogados, etc. Al inicio de la gestión del gobernador Perotti había sólo 2 salas de audiencias, hoy ya se encuentran funcionando 29 salas de videoconferencias.



-Escuela Penitenciaria. La Escuela Penitenciaria de la provincia se trasladará a la sede del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), ubicado en la localidad de Recreo, en una construcción lindera al edificio donde funciona la Escuela de Formación Profesional Policial. Actualmente se están realizando obras de refacción y acondicionamiento con el objetivo de ponerla en funcionamiento a fin de año.



-Incorporación de personal. En estos momentos unas 300 personas se encuentran realizando el curso de formación de subayudante. Una vez finalizado el mismo, se incorporarán a las unidades penitenciarias. Y 50 personas se incorporarán a un nuevo curso de cadetes para la formación de oficiales una vez culminado el proceso de selección que se está realizando actualmente.



-Incorporación de profesionales. Se realizará próximamente una nueva convocatoria para incorporar 149 profesionales para atender las necesidades carcelarias: 7 contadores, 20 abogados, 18 psicólogos, 5 terapistas, 38 médicos, 3 odontólogos, 5 bioquímicos, 6 psiquiatras, 2 kinesiólogos, 5 radiólogos, 15 asistentes sociales, 20 enfermeros, 3 mecánicos dentales, 3 técnicos em electrónica, 2 analistas de sistema, 2 técnicos programadores y 10 técnicos informáticos.